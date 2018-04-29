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Dünya
BBC Türkçe

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mevlüt Uysal kimdir?

Aslen avukat olan 51 yaşındaki Mevlüt Uysal, AKP'nin 2001'de kuruluşuyla siyasete atıldı. Uysal, 2009 yılından bu yana da Başakşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

29 Nisan 2018 20:30

Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) adayı Mevlüt Uysal seçildi.

Uysal, İBB başkanlığına seçilmeden önce Başakşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. 2014 yılındaki yerel seçimlerde yüzde 50 oy almıştı.

1966 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde doğan ve 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Uysal, siyasete atılmadan önce avukatlık yapıyordu.

Uysal, bir dönem AKP'nin Siyasi ve Hukuki İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Hayati Yazıcı ile ortak avukatlık bürosu kurdu.

Uysal, 2001 yılında AKP'nin kurulmasıyla birlikte siyasete atıldı. İlk olarak Küçükçekmece İlçe Teşkilatı'nın kurucu başkanlığı görevini yürüttü.

Başakşehir ve Bahçeşehir'in Başakşehir altında birleştirilmesinin ardından bu ilçede belediye başkanlığı için 2009 yerel seçimlerinde adaylığını koydu ve kazandı. 2014'te bir kez daha seçildi.

Mevlüt Uysal, 2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Madımak Oteli'nin kundaklanması sonucu 33 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davada sanıkların avukatlığını yapan isimler arasında yer alıyor.

Uysal, Bahçeşehir Belediye Başkanlığı döneminde, göleti imara açması ve 2009 yılındaki sel felaketi sırasında hayvan barınağının yardım taleplerine yanıt verilmemesi sonucu onlarca hayvanın telef olduğu yönündeki iddialarla tartışma yaratmıştı.

Yeni İBB Başkanı, evli ve dört çocuk babası.

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