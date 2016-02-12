İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gezi Parkı'na 27.5 metrelik üst geçit yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gezi Parkı'nı Harbiye'ye bağlayacak yaya üst geçidi yapacağını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Taksim Meydanı Çevre Düzenlemesi çalışmaları kapsamında Harbiye'ye yaya üst geçidi yapılacak.
Taksim Gezi Parkı'nı Harbiye'ye bağlayacak üst geçit Askerocağı Caddesi üzerine yapılacak ve yayaların araç trafiğine girmeden Harbiye ve Taksim istikametlerine ulaşmalarına olanak sağlayacak.
27.5 metre uzunluğunda olacak
Üst geçidin yapım çalışmalarına 15 Şubat 2016 tarihinde başlanacak. Haziran 2016'da tamamlanması planlanan Harbiye Yaya Üst Geçidi, 8 metre genişliğinde 27,5 m uzunluğunda olacak.