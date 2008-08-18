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Yaşam

İstanbul bugün yanacak!

Ağustos ayının en sıcak günlerinden birini yaşayacağız. İstanbul’da hissedilen sıcaklık bugün 38 dereceyi bulacak.

18 Ağustos 2008 03:00

Yeni haftada hava sıcaklığı Ağustos ayının ortalama değerlerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacak. Günlerdir sert esen rüzgâların zayıflayacak olması havayı iyice bunaltacak. Sıcaklık Marmara’da 35-39, Ege’de 37-42, İç Anadolu’da 36 dereceye kadar çıkacak.

İç Anadolu’da bugün ve yarın çok sıcak geçecek. Karadeniz Bölgesi de bu yazın en sıcak günlerini yaşayacak. Akdeniz’de de aynı şekilde hava çok sıcak olacak.

Marmara ve Ege’de nem oranının da yüksek seyretmesiyle hissedilen sıcaklığı İstanbul’da 38, Ege sahilllerinde 40 dereceye çıkaracak. Bu nedenle Ege ve Akdeniz’e tatile gidenler ısı çarpmalarına karşı dikkatli olmalı ve mümkün olduğunca güneşe çıkmamalı.

Marmara ve Ege’de ancak yarın rüzgâların biraz sertleşmesiyle hafif serinleme hissedilecek. Ancak sıcaklık hafta genelinde fazla bir düşüş göstermeyecek.

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