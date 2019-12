İstanbul bu yaz konsere doyacak!

T24

Dünya müziğinin yalın ayaklı divası olarak anılan, albümleri 5 milyondan fazla satan Cesaria Evora, yeni albümü ''Nha Sentimento''nun dünya turnesi kapsamında İstanbul'a gelecek. 18 Mayıs Salı günü Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşek konserin bilet ücretleri, 53 ve 64 TL olarak belirlendi.6 kez Grammy'e aday gösterilen, bilboard listelerinin rekor kıran ismi Akon, 21 Mayıs Cuma günü İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.Kemer Golf&Country Club'da 10 kilometrelik bir orman içinde düzenlenecek ''Chill-out Festival Istanbul''da, cazdan trip-hopa, latinden etnik tarzlara kadar geniş bir müzikal yelpazede, her zevkten, her yaştan dinleyiciye hitap eden farklı müzikler sunulacak.Kesintisiz 12 saat müziğin olacağı festivalde, bu yıl Caravan Palace, Bonobo Orchestra, Tunng, Alex Cuba Band, Club des Belugas, Lucky Elephant ve Palov&Mishkin gibi isimler sahne alacak. 23 Mayıs Pazar günü düzenlenecek festivalin biletleri 67,5 TL'den satılıyor.Modern zamanların en büyük müzisyeni olarak gösterilen Bob Dylan, 21 yıl aradan sonra konser vermek üzere İstanbul'a gelecek.Dylan, 31 Mayıs Pazartesi günü Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak. Konserin biletleri 270 ve 325 TL olarak satışa çıkarıldı.R&B ve pop müziğinin dünyaca ünlü sesi, Amerikan Müzik Ödülleri, Grammy, MTV Müzik ödülleri ve daha birçok uluslararası müzik ödüllü sanatçı Rihanna, kostümleri ve değişik showlarıyla Türk seyircisine farklı bir gece yaşatacak. 3 Haziran Perşembe günü Turkcell Kuruçeşme Arena'da gerçekleşecek konserin biletleri 135 ve 360 TL olarak belirlendi.19 Grammy ödüllü gitar efsanesi Eric Clapton ve rock müzik tarihinin en çarpıcı seslerinden Steve Winwood, gerçekleştirdikleri Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da bir araya gelecek.Santralistanbul'da 13 Haziran Pazar günü gerçekleşecek konserin biletleri, 99, 215, 265 ve 370 TL olarak belirlendi.Dans müziğinin dehası Groove Armada ve 2008 MTV Müzik Ödülleri'nde ''Shut Up And Let Me Go'' ile en iyi parça ödülünü alan The Ting Tings, ''Efes Pilsen One Love Festival 9''un önemli grupları arasında yer alıyor.Festivalde, De La Soul, The Whitest Boy Alive ve Wild Beasts de sahne alacak. 20 Haziran'da Santralistanbul'da verilecek konserlerin biletleri, 33,5 ve 50 TL'den satışa çıkarıldı.Tango ve Latin Amerika ezgilerini ambient elektronikle birleştirerek müzik dünyasında önemli bir yer edinen efsanevi grup Gotan Project, yeni albümleri ''Tango 3.0'' turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alacak. Konser, 23 Haziran Çarşamba günü Turkcell Kuruçeşme Arena'da gerçekleşecek.Türkiye'ye en son 2 yıl önce gelen Metallica grubu, ''Sonisphere Festivali'' kapsamında 25-27 Haziran tarihleri arasında İnönü Stadı'nda konser verecek. Konserin biletleri, 121 TL'den satışa çıkarıldı. Ancak konserinin kombine biletlerinin bir çoğu tükendi ve ağırlıklı olarak günlük biletler kaldı.Festivalin bir diğer konuğu Alman müziğinin 1990'lı yıllardan bu yana uluslararası arenada en çok ses getiren ismi Rammstein olacak. Grup, kariyerlerinde ilk defa Türkiye'de sahne alacak.''Sonisphere Festivali''nin diğer grup ve sanatçıları ise Thrash, Slayer, Heaven & Hell, Manowar, Anthrax, Alice in Chains, Stone Sour, Astodon, Volbeat, Hayko Cepkin, Manga ve Foma olacak.Geçen yıl çıkardığı son albümü ''Alie Radici'' ile Avrupa listelerinde ilk 5'e yerleşen Ramazotti de İstanbul yazında sahne alacak sanatçılar arasında bulunuyor.Sanatçı, albüm turnesi kapsamında 7 Temmuz Çarşamba günü Turkcell Kuruçeşme Arena'da sevenleriyle buluşacak. Konserin biletleri 107,5, 155, 160, 185 ve 210 TL'den satışa sunuldu.Trip-Hop'un yaratıcısı efsanevi grup Massive Attack, 13 Temmuz Salı günü Türkiye'deki hayranlarıyla bir araya gelecek. Grup, Robert Del Naja, Grantley Marshall'dan ve birçok süpriz isimden oluşuyor.Son çıkardıkları ve bu yılın çok konuşulan albümü olan ''Heligoland'' turnesi kapsamında Turkcell Kuruçeşme Arena'da gerçekleşecek konserin biletleri, 77 ve 160 TL olarak belirlendi.Trance müzik alanında geleceğin bir numaralı isimleri arasında gösterilen Armin Van Buuren, 16 Temmuz Cuma günü Türk müzikseverlerle buluşacak. Maçka Küçükçiftlik Park'ta düzenlenecek konserin biletleri 56 TL'den satışa çıktı.15 yıllık müzikal geçmişe sahip Faithless gurubunun yeni albümü, hem house müzik ritmlerini hem de Maxi Jazz'ın imzası olan rap vokallerini içeriyor. Grup, 17 Temmuz Cumartesi günü Küçükçiflik Parkı'nda son albümlerini hayranlarıyla paylaşacak. Konserin biletleri 66 ve 163 TL'den satışa sunuldu.''Zombie'', ''Ridiculous Thoughts'', ''Ode To My Family'', ''Linger'', ''Animal Instincts'' gibi efsane parçalarıyla dünyanın hemen her yerinde milyonlarca hayranı olan ''The Cranberries'', Unilife Organizasyon tarafından 22-23 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek konserlerle Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak.Türkiye'ye 7 yıl aradan sonra tekrar gelecek grup, 22 Temmuz Perşembe günü İstanbul Küçükçiftlik Park'ta, 23 Temmuz Cuma günü de Çeşme'de konserler verecek. Konserlerin biletleri 78 ve 165 TL olarak belirlendi.Hayranlarının yıllardır beklediği dünyanın en büyük rock grubu olarak gösterilen U2, ''360º Tour'' kapsamında ilk defa Türkiye'ye gelecek. Grubun 6 Eylül Pazartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda vereceği konserin biletleri, 50 ve 550 TL olarak satışa sunuldu.Yaşayan rock efsanelerinden biri olarak kabul edilen Ozzy Osbourne da bu yıl Türkiye'ye gelecek isimler arasında yer alıyor.Sahne performansı ve renkli kişiliğiyle tanınan Ozzy Osbourne'un hayranlarının merakla beklediği İstanbul konseri, 30 Eylül Perşembe günü BKM tarafından Turkcell Kuruçeşme Arena'da gerçekleşecek. Ozzy Osbourne konserde, hem son albümünden, hem de eski albümlerinden şarkılar söyleyecek.