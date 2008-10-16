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Spor

İstanbul BŞB çıkış arıyor

Turkcell Süper Lig'de 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 3 puanla 16. sırada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 18 Ekim Cumartesi günü Antalyaspor ile yapacağı maçı çık&

16 Ekim 2008 03:00


Turkcell Süper Lig'de 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 3 puanla 16. sırada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 18 Ekim Cumartesi günü Antalyaspor ile yapacağı maçı çıkış olarak değerlendiriyor.

Kulüp futbol şube sorumlusu Kamil Dizar, futbolcuların Antalya maçının önemini bildiklerini belirterek, ''Antalyaspor maçını çıkış olarak değerlendiriyoruz'' dedi.

Dizar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalyaspor ile kendi sahalarında zor bir mücadeleye gireceklerini belirterek, ''Rakibimiz de ligde olması gereken yerde değil. Boşnak kaleci Hasagiç, Türkiye maçında sakatlandı. Marcus Cesario kırmızı kart cezalısı. Bu oyuncuların yanı sıra Fortis Türkiye Kupası'nda Tokatspor ile yapılan maçta Bebbe sakatlandı. Bu futbolcularımız forma giymeyecek. Bunlara rağmen elimizden geleni yapıp maçı kazanmak istiyoruz'' diye konuştu.

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