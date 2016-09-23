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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilk kararını verdi: Cinsel istismara beraat!

Sanık, cinsel istismar suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası almıştı

23 Eylül 2016 21:48

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 20 Temmuz'da göreve başlamasının ardından ilk kararını verdi. Anadolu Adalet Sarayı Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce "cinsel istismar" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın beraatına ve tahliyesine karar verdi.

Habertürk’te yer alan habere göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 20 Temmuz'da göreve başlamasının ardından ilk kararını verdi.

Anadolu Adalet Sarayı Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce "cinsel istismar" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası alan R.T'nin avukatı, kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

Dosyayı Selçuk Kaya'nın başkanlığında üyeler Ersoy Yüce ve Nazan Bakan'dan oluşan 20. Ceza Dairesi, 6 iş günü inceledi. Daire, incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verdi.

Duruşmaya, tutuklu sanık R.T. ile avukatı katıldı. Sanık suçlamayı reddederken, avukatı da müvekkilinin beraatına ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

20. Ceza Dairesi, "dosyada mağdur beyanından başka delil bulunmaması ve mağdurun yerel mahkeme aşamasından şikayetinden vazgeçmesi" gerekçeleriyle R.T'nin beraatına ve tahliyesine karar verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin göreve başladığı 20 Temmuz'dan bu yana gerçekleşen ilk duruşmanın basın mensuplarınca görüntülenmesine izin verildi.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın içinde faaliyet gösteren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa'nın yerel mahkemelerince verilen kararların incelemesini yapacak.

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