İstanbul Boğazı'nda tekne faciası

Tekne, Rumeli Feneri'nin 4 kilometre açıklarında alabora oldu.
Reuters haber ajansı, teknede 40'a yakın kişinin bulunduğunu, en az 10 kişinin can verdiğini bildirdi. Ölenlerin büyük kısmını çocukların oluşturduğu belirtilirken 3 kişinin sağ kurtulduğu kaydedildi.
Kazanın ardından bölgeye giden Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma çalışmalarını başlattı.
Türkiye son yıllarda gittikçe artan oranda Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden mültecilerin transit geçiş yaptıkları merkezi ülke konumunda.