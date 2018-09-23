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İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS ETKİLİ OLUYOR

  Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Taner YENER-Ramazan EĞRİ-Hüseyin COŞKUN-Murat SOLAK-İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı çevresinde etkili olan sis nedeniyle ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neredeyse görünmez oldu

23 Eylül 2018 11:39

 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Taner YENER-Ramazan EĞRİ-Hüseyin COŞKUN-Murat SOLAK-İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı çevresinde etkili olan sis nedeniyle ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neredeyse görünmez oldu. İstanbul\'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Boğaz ve Haliç çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu. 

Görüntü Dökümü:
-Sis içinde kalan Fatih sultan Mehmet Köprüsü
-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden görüntü
-Boğaz kenarında balık tutanlar
-Spor yapanlar
-Kız kulesi
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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