İstanbul Boğazı'nda kaçakçılık operasyonu; 28 milyon liralık sigara yakalandı

Sigara kaçakçılığına yönelik bir operasyon yapıldı. Deniz yolu ile yapılan kaçakçılıkta, bugüne kadar ki en büyük sigara kaçakçılığı önlendi. Gemide bulunan 3 milyon 300 bin adet kaçak sigaranın 100 ton 64 kilogram olduğu ve piyasa değerinin 28 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Moldova Bayraklı gemi, Kıbrıs Magosa Limanı'nda yola çıktı. Geminin rotası Ukrayna'ya gideceği şeklindeydi. Kargo gemisindeki yükün Skadovsk Limanı'na boşaltılacağı beyan edilmişti.

Ancak bu gemi yola çıktığı gibi istihbarat bilgisi Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne ulaştı. Gelen bilgi notunda, geminin kaçak sigara ile yüklü olduğu kaydedildi. İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, gemi ile ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Ukrayna'ya doğru seyir aldı

Riskil olarak görülen gemiler, Bakanlık Komuta Kontrol Merkezi'nde gemi takip sistemi üzerinden takibe alındı. Gemi, Türkiye karasularına girdikten sonra hem Gümrük Muhafaza ekipleri hem de Komuta Kontrol Merkezi'nde Otomatik Tanımlama Sistemi ile takibe alındı. 'Riskli' olarak görülen gemi İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Ukrayna açıklarında bir süre seyretti.

"Yükü boşalttık" ama dediler...

Ancak gemi kısa süre sonra İstanbul Boğazı'ndan Küçükçekmece'ye doğru yöneldi. Bu aşamadan sonra, Sahil Güvenlik biriminden de destek istendi. Güvenlik birimleri, gemidekilerle temasa geçti. Ancak, geminin yöneticileri, aldıkları yükü Ukrayna'da boşalttıklarını beyan etti. Bu beyana ilişkin evrak da tanzim edildiği anlaşıldı.

Ağırlığı 100 tonu geçiyor

Sahil Güvenlik ve Gümrük Muhafaza ekipleri gemiye çıktı. Gemide yapılan aramada, toplam ağırlığı 100 ton 64 kilogram olan kaçak sigaranın gemide olduğu anlaşıldı. Anılan sigaranın adedi 3 milyon 300 bin paket olarak kayıtlara girdi. Kaçak sigaraların piyasa değeri 28 milyon 500 bin TL. Kaçak sigarada elde edilmesi beklenen vergi ise 23 milyon lira olarak hesaplandı.

Kaçak sigara ile ilgili Türkiye vatandaşı 6 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.