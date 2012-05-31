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İstanbul Boğazı'na teleferik hattı yapılacak!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Boğazı'na teleferik hattı yapılacağını söyledi

31 Mayıs 2012 01:28

İBB Başkanı Kadir Topbaş, Altunizade ile Etiler arasına teleferik yapılacağını açıkladı. Yap-işlet modeli şeklinde planlanan projenin, ulaşımın yanı sıra turistik yönüyle de öne çıkacak.

Topbaş, Singapur Sanayi ve Ticaret Bakanı nezdinde Devlet Bakanı Lee Yi Shyan ve beraberindeki heyetle görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
Erdoğan dün Çamlıca Tepesi'ne dev bir cami yapılacağını açıklamıştı.
 
Bu projeyle ilgili soruları yanıtlayan Topbaş, Etiler'den Altunizade'ye bir teleferik projesini de hayata geçireceklerini açıkladı.
 
Hattın diğer aktarmasının da dev camiin yapılacağı Çamlıca Tepesi'ne olacağını dile getiren Topbaş şunları söyledi:
 
"Bu, cami projesinden önce düşündüğümüz bir projedir. Teleferik çalışmalarını esasında 4 yıl önce başlattık. Bunu dünyada bazı kentlerde başarılı yapmış olan firmalar ve ülkeler var. Yap-işlet olarak vermek istiyoruz. Saatte 6 bin yolcu kapasiteli bir sistem olacak.''
 
 

Turizim ve ulaşım için

 
 
Teleferik projesinin ulaşım ve turistik yönüyle önemli olduğunu vurgulayan Topbaş, ''İki kıtayı teleferikle geçmek önemli ve heyecan verici bir hal alacaktır. Geçenlere de sertifika verilecektir. Diğer taraftan kent içi ulaşım da önemlidir. Yani saatte 6 bin yolcu aldığınızda bayağı ciddi bir yoğunluk demektir'' diye konuştu.

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