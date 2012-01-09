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Ekonomi

İstanbul Boğazı'na 3. köprü ihalesi yarın yapılacak ANKARA (A.A)

09 Ocak 2012 15:14

-İstanbul Boğazı'na 3. köprü ihalesi yarın yapılacak ANKARA (A.A) - 09.01.2012 - İstanbul Boğazı'na 3. köprü yapımını da içeren Kuzey Marmara Otoyolu ihalesi yarın yapılacak. Yerli yabancı birçok firmanın ilgi gösterdiği ihale için aralarında Japon devi Mitsubishi, İtalyan Astaldi, Rusya'dan Moskovskiy Metrostroy, Türkiye'den Varyap, Yüksel İnşaat, Kolin İnşaat, Nurol İnşaat, STFA gibi dev firmaların da yer aldığı 18 firma şartname aldı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yarın Karayolları Genel Müdürlüğünde yapılacak ihale için doküman alan 18 firmanın yarısını yabancı firmalar oluşturdu. Bunlar arasında Japonya'dan Mitsubishi, IHI, Obayashi, Itochu Corporation, Rusya'dan Moskovskiy Metrostroy, NPO Mostovik, İspanya'dan FCC Construction, Avusturya'da Stradag AG, İtalya'dan Astaldi firmaları yer alıyor. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Boğaz Köprüsü'nü de kapsayan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, ilk olarak 8 Mart 2011 tarihinde ilan edilmiş ve Yap-İşlet-Devret Modeli ile 23 Ağustos 2011 tarihinde ihalesinin yapılacağı açıklanmıştı. İstanbul Boğazı'na 3. köprü yapılmasını da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Proje ihalesi için şartname satın alan firmaların erteleme talebinde bulunmaları üzerine ihale tarihi 10 Ocak 2012'ye ertelenmişti. Geçtiğimiz günlerde, Karayolları Genel Müdürlüğü, proje ile ilgili, yatırımcının üstleneceği kamulaştırma bedelinde önemli bir değişiklik yaptı. Proje kapsamında gündeme gelecek kamulaştırma işlemlerinde yatırımcı yükümlülüğü, 950 milyon liradan önce 700 milyon liraya, ardından 400 milyon liraya çekildi. Buna göre, devlet, İzmit Körfez Geçişi Projesi'nde, 400 milyon liranın aşılması halinde devreye girecek ve ek kamulaştırma maliyetini üstlenecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ihalesinin tekrar ertelenmesinin söz konusu olmadığını, 10 Ocak'ta yapılacağını açıklamıştı.

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