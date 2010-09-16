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Yaşam

İSTANBUL BOĞAZI SİS NEDENİYLE GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI İSTANBUL (A.A)

16 Eylül 2010 12:39

-İSTANBUL BOĞAZI SİS NEDENİYLE GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - İstanbul'da sabah erken saatlerden itibaren görülen yoğun sis nedeniyle, Boğaz 05.20'den itibaren gemi trafiğine kapatıldı. İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine, Boğaz her iki yönde transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz'da etkili olan sis nedeniyle İDO'nun Sirkeci-Harem arabalı vapur hattının seferleri de durduruldu. Hava şartlarının normalleşmesinin ardından boğaz gemi trafiğine açılacak.

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