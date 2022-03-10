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İstanbul Boğazı çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı

Boğazda görüş mesafesi yarım milin altına düştü

10 Mart 2022 08:51

İstanbul Boğazı saat 07.20 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı kentte etkili olmaya başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.

Bazı BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şu şekilde:

07:00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

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