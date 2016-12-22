T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul Boğazı bugün 4 saat kapatılacak

İstanbul Boğazı'nın yarın sabah 08.00-12.00 saatleri arasında çift yönlü uluslararası gemi trafiğine kapatılacağı bildirildi

22 Aralık 2016 04:32

İstanbul Boğazı'ndan geçerken Yeniköy yakınlarında karaya oturan Panama bayraklı yük gemisini kurtarma çalışması nedeniyle İstanbul Boğazı'nın yarın sabah 08.00-12.00 saatleri arasında çift yönlü uluslararası gemi trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Deniz Ticaret Odası'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kılavuzsuz olarak kuzey-güney yönünde seyir yapan Panama Bayraklı, 9284520 IMO nolu "Star Harmony" isimli geminin sabah saat 08.20'de Yeniköy dönüşünde karaya oturarak deniz kazasına sebebiyet verdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gemi kaptanının kendi imkanları ile kurtarma talebine istinaden bahse konu gemiyi kurtarma operasyonu 22 Aralık Perşembe günü 08.00-12.00 saatleri arasında yapılacak olup, belirtilen tarih ve saatlerde İstanbul Boğazı'nın çift yönlü ve geçici olarak uluslararası deniz trafiğine kapatılacağı, yerel trafikte seyir yapan tüm gemi/deniz araçlarının Yeniköy bölgesinde, söz konusu operasyon dahilindeki gemi ve deniz araçlarına çapariz vermeyecek şekilde seyir yapmaları ve seyir süresince ilgili istasyonların yapacağı ikaz/uyarılara uymaları gerektiği bildirilmekte olup, seyir, can ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması istenmektedir."

İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney geçişi yapan Panama bayraklı "Star Harmony" adlı yük gemisi, Yeniköy yakınlarında karaya oturmuş, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştı.

ETİKETLER

İstanbul Boğazıgemitrafikkapatılacakulaşımyeni kapıgemikaraya oturdukurtarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24