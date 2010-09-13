-İSTANBUL BOAT SHOW, 20-25 EKİM TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK ANTALYA (A.A) - 13.09.2010 - Uluslararası Shop&Miles İstanbul Boat Show Fuarı 20-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. NTSR Fuarcılık Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un denizde düzenlenen tek fuarı olma özelliğini taşıyan Uluslararası İstanbul Shop&Miles Boat Show Fuarı'nda 29. kez Türkiye'nin tekne ve yat tasarım gücü gösterilecek. Fuarda Türkiye'nin en seçkin tekne ve yat tasarımları ile dünyaya ihraç edilen en önemli mega yatlar görücüye çıkacak. Birbirinden lüks tekne tasarımlarının yanında, tekne ve yat inşasında kullanılan son teknolojilerin de izlenebileceği İstanbul Shop&Miles Boat Show Fuarı'nda yedi yıldızlı otelleri aratmayan mükemmel yat ve mega yatlar da tanıtılacak. Konforlu yaşam alanları, ileri teknoloji performansları, kolay kumanda edebilme ve kusursuz mühendislik tasarımlarıyla tekne, yat ve mega yat modasının sergileneceği fuarı 50 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. -YERLİ VE YABANCI ÜNLÜ YAT VE YELKENLİ MARKALARI FUARA KATILACAK- Fuar aynı zamanda, Türkiye'de ilk kez sergilenecek ve Avrupa'daki yatçılık fuarlarında görücüye çıkan motor yat ve yelkenli tekne modellerine de ev sahipliği yapacak. Sektördeki tanınmış motor yat markaları ile yerli ve yabancı yelkenli tekne markaları da fuarda yeni modellerini sergileyecek. Genova ve Cannes Boat Show fuarlarının ardından ilk kez İstanbul Shop&Miles Boat Show Fuarı'nda Peri 29, Sessa 54 Fly, Hanse 445 ve Bavaria Cruiser 45, Bavaria Cruiser 40, motor-yat segmentinde ise Bavaria Sport 38 HT ve Bavaria Sport 28 modelleri de tanıtılacak.