İstanbul Bienali bayramda da açık

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 11. Uluslararası İstanbul Bienali, Şeker Bayramı boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.



Kapılarını açtığı 12 Eylül’den bu yana sanatseverler tarafından büyük ilgiyle karşılaşan 11. Uluslararası İstanbul Bienali, Şeker Bayramı boyunca da gezilebilecek.



İstanbul Bienali sergi mekânları, 20 Eylül Pazar, 21 Eylül Pazartesi ve 22 Eylül Salı günleri 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık kalacak.



11. Uluslararası İstanbul Bienali; WHW küratörlüğünde; Tophane’de İstanbul Denizcilik İşletmeleri’ne ait alandaki 3 numaralı Antrepo, Tophane’deki Tütün Deposu ve Şişli’deki Feriköy Rum Okulu’nda, 40 ülkeden 70 sanatçı ve sanatçı grubunun 141 projesine ev sahipliği yapıyor. İlköğretim ve lise öğrencileri ile 65 yaş üstü izleyiciler, öğretmenler, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyelerinin 5 TL’ye izleyebileceği, 11. Uluslararası İstanbul Bienali’nin bilet fiyatı ise 10 TL.



