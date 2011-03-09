-İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNDÜ İSTANBUL (A.A) - 09.03.2011 - İstanbul'da kar yağışı, aralıklarla devam ederken, belediye ekipleri, tuzlama çalışması yaptı. Dün sabahtan bu yana süren kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteriyor. Sultanahmet ve Taksim meydanları beyaza bürünürken, vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar sebebiyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçlar, tuzlama çalışması yaptı. İstanbul'daki kar yağışı ve şiddetli rüzgar, hava ulaşımını da olumsuz etkilemeye başladı. Gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken 2 uçak, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanlarındaki pist ve apronda ekipler ve karla mücadele araçları, uçuşların aksamaması için çalışmalarını sürdürdü. Uçaklar, buzlanmayı engellemek için alkol ve glikozdan oluşan kimyasal maddeyle yıkanıyor. Bu arada, İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'nin (İDO) bazı dış hat deniz otobüsü ve hızlı feribot seferleri olumsuz hava koşulları ve poyraz nedeniyle iptal edildi. -AKOM'DAN AÇIKLAMA- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan ve hala devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Kar yağışı nedeniyle kentte şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, AKOM ekiplerinin sabaha kadar ana arterler ve katılım noktalarında karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, dün akşam saatlerinde Kartal Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazası nedeniyle E-5 karayolunun, ikinci bir kaza olmaması için bir süre trafiğe kapatıldığı, olay yerindeki hasarlı araçlar kaldırıldıktan sonra yolun trafiğe açıldığı vurgulandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerinin, dün sabah saat 07.00'den bugün sabah 07.00'ye kadar karla mücadele çalışmalarında 4 bin 24 ton tuz, 32 ton solüsyon kullandığına işaret edilen açıklamada, kimsesiz 233 vatandaşın, Tevfik Aydeniz Spor Tesisi ve otellerde misafir edildiği belirtildi. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporlarına göre, İstanbul'da kar yağışının aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği, sonrasında yerini ılıman havaya bırakmasının beklendiği kaydedildi.