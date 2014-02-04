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Yaşam

İstanbul Beşiktaş'ta öldüresiye gaspçı vahşeti

İstanbul Beşiktaş'ta çantasını gasp etmeye çalıştığı genç kadını öldüresiye döven zanlı, sokak ortasında dehşet saçtı

04 Şubat 2014 19:17

Beşiktaş'ta genç bir kadın işe giderken gaspçı dehşeti yaşadı. Güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıyan olay dehşete düşürdü.
Görüntülerde, yolda yürüyen kadının arkasından sessizce gelen bir kişi, aniden kadının üzerine atlıyor. O anlar kayıt altına alınmamış ancak hemen sonrasında yaşananlar dehşete düşürüyor. Zanlı, genç kadını sürükleyerek tekrar kameranın görüş açısına sokuyor.
Zanlının yere savurduğu kadın, çantasını vermemek için mücadele ediyor. Zanlı ise bir yandan çantayı çekiyor, diğer yandan bağıran kadını susturmak için ağzını kapatıyor. Kadının direnmesi üzerine saldırgan şiddetin boyutunu artırıyor. Yerdeki kadının yüzü ve karnına peş peşe yumruk atıyor. Zanlı daha sonra kadının saçlarından tutarak kafasını yere vurmaya başlıyor.
Yakalanmamak için etrafı kontrol eden zanlının yüzü kameralara net bir şekilde yansıyor. Çaresizce çırpınan kadın ise çantasını bırakmıyor. Bunun üzerine telaşa kapılan saldırgan ise kadının elindeki telefonu alıp hızla kaçıyor.
Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, gözü dönmüş saldırganı Ümraniye'de düzenlediği bir operasyonla yakaladı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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