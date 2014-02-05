İstanbul Beşiktaş'ta gaspçı dehşeti kameralarda

Beşiktaş’ta hemşire olduğu öğrenilen genç bir kadın işe giderken gaspçı dehşeti yaşadı. Güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıyan olay dehşete düşürdü. Görüntülerde, yolda yürüyen kadının arkasından sessizce gelen bir kişi, aniden kadının üzerine atlıyor. O anlar kayıt altına alınmamış ancak hemen sonrasında yaşananlar dehşete düşürüyor.

Zanlı, genç kadını sürükleyerek tekrar kameranın görüş açısına sokuyor. Zanlının yere savurduğu kadın, çantasını vermemek için mücadele ediyor. Zanlı ise bir yandan çantayı çekiyor, diğer yandan bağıran kadını susturmak için ağzını kapatıyor. İHA'da yer alan habere göre, kadının direnmesi, saldırganı adeta çılgına çeviriyor. Gözü dönmüş şahıs, şiddetin boyunu artırıyor. Yerdeki kadının yüzü ve karnına peş peşe yumruk atıyor. Zanlı daha sonra saldırdığı kadının saçlarından tutarak kafasını yere vurmaya başlıyor. Yakalanmamak için etrafı kontrol eden zanlının yüzü kameralara net bir şekilde yansıyor. Çaresizce çırpınan kadın ise çantasını bırakmıyor. Bunun üzerine telaşa kapılan saldırgan ise kadının elindeki telefonu alıp hızla kaçıyor.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, gözü dönmüş saldırganı Ümraniye'de düzenlediği bir operasyonla yakaladı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.