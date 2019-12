İstanbul Belgesel Günleri başlıyor

‘Documentarist/İstanbul Belgesel Günleri’, 2-7 Haziran tarihleri arasında pek çok ödüllü filmi İstanbullu seyirciyle buluşturacak.



Avrasya Sanat Kolektifi tarafından ilk kez geçen yıl düzenlenen İstanbul Belgesel Günleri’nin gösterimleri, Goethe-Institut İstanbul, Fransız Kültür Merkezi, Hollanda Konsolosluğu-Union Church of İstanbul ve Pera Müzesi Sineması’nda gerçekleştirilecek.



Son bir yılda dünya festivallerinde büyük başarı elde eden filmleri ve pek çok belgesel yönetmenini İstanbul’da buluşturmaya hazırlanan etkinlikteki filmler, talep üzerine bu yıl başka kentleri de dolaşacak.



Bu yılki odak noktasını Finlandiya ve Kuzey Avrupa ülkelerinin oluşturacağı etkinlik programında, belgesel alanında harikalar yaratan Fin sinemasının en başarılı örneklerinden geniş bir seçki yer alacak. Seçkide son dönem örneklerinin yanı sıra ülke sinemasının yakın tarihinden ‘Melankoli'nin Üç Odası’, ‘Zarif Kıvrımlar’, ‘Devrim’ gibi klasikleşmiş yapıtlar da gösterilecek.



Sinema dersi



Finlandiya’nın ünlü belgesel yapımcısı, Fin devlet televizyonu YLE’nin belgesel bölümü yöneticisi Iikka Vehkalahti,7 Haziran’da Pera Müzesi Sinema Salonu’nda sinema dersi verecek. Vehkalahti, çeşitli Afrika ülkeleri ve Hindistan’da yürüttüğü belgesel projeleriyle ilgili deneyimlerini aktaracak, üretilen filmlerden örnekler gösterecek. YLE’nin, Vehkalahti danışmanlığında dünyanın çeşitli ülkelerinde yapımına katkıda bulunduğu belgesellerden geniş bir seçki de etkinlik kapsamında seyirciyle buluşacak.



Bu filmler arasında, son yılların en başarılı belgeselleri arasında yer alan ‘Darwin's Nightmare/Darwin'in Kâbusu’, ‘A Decent Factory/Örnek Bir Fabrika’, ‘Up the Yangtze/Yangtze Nehri’, ‘Unmistaken Child/Seçilmiş Çocuk’, ‘Stranded/Mahsur’ gibi önemli yapıtlar yer alıyor. Programdaki Finlandiya ve YLE seçkisine Hollanda, Danimarka, Norveç ve İsveç’ten de filmler eşlik edecek.



Sinema tarihinin klasikleri



Etkinlikte, ‘Burma VJ’, ‘Blind Loves/Kör Aşklar’, ‘The Heart of Jenin/Cenin'in Kalbi’, ‘Carmen Meets Borat/Carmen Borat'a Karşı’ adlı filmler de izlenebilecek.



Sinema tarihinin klasikleri arasında yer alan ve bir süre önce gün yüzüne çıkarılarak restore edilen Robert Siodmak’ın 1929 yapımı ‘Bir Pazar Günü/Menschen am Sonntag’ adlı filminin özel bir gösterimi de etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek.



Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından seçilen 2009 Belgesel Ödülü adaylarının yer aldığı ‘Yerli Belgesel Seçkisi’nde, geçen yılın beğeni toplayan yapımları izleyiciye sunulacak.



Belgesel fotoğraf sergisi ve yan programların da gerçekleşeceği etkinlik boyunca, Şili’den Rusya’ya, Hindistan’dan Fas’a pek çok ülkeden 50’ye yakın yabancı, 20’ye yakın da yerli belgesel seyirciyle buluşacak.