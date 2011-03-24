İstanbul Belediyesi'nden Büyükada'ya şafak baskını

T24 - CHP’li Adalar Belediyesi ile AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında park düzenlemesi nedeniyle başlayan kavgada ikinci raunt, Büyükada’ya şafak vakti çıkarma gemisiyle işçi ve ekipmanla gelen Büyükşehir’in oldu.





Adalar dün çok ilginç bir yıkıma sahne oldu. CHP’li Adalar Belediyesi ile AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında park düzenlemesi nedeniyle başlayan kavga, şafak vakti çıkarma gemisiyle yüzlerce zabıta, işçi ve ekipmanla Adalar’a gelen Büyükşehir’in zaferiyle sonuçlandı. Gergin saatlerin yaşandığı Adalar’da, çevik kuvvet kalkanlarla setler kurdu, ada sakinleri toplanıp İBB’yi protesto etti, Adalar Belediyesi de terörizm dediği operasyona karşı halkı sakin olmaya çağırdı. milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:











İki belediye arasındaki kavganın tırmanmasına ve Büyükşehir’in şafak çıkarmasına neden olan olay, Adalar Belediyesi’nin yaptığı bir park düzenlemesi nedeniyle çıktı. Adalar Belediyesi, Mimar Mehmet Bölük Kültür ve Sanat Parkı’nı yeniden düzenledi. İBB ise, kendi sorumluluk alanlarında izinsiz düzenleme yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı aldı. Bunun üzerine 17 Mart’ta Büyükada’ya ilk İBB zabıta çıkarması yapıldı. Ancak İBB zabıtası ile adalılar ve Adalar Belediyesi çalışanları arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine İBB ekipleri yıkım yapamadan geri döndü.





Adalılar uykuda yakalandı!



Dün ise İBB ekipleri, düşman hatlarına sızan askerler gibi detaylandırılmış bir operasyona imza attı. Büyük bir çıkarma gemisine kamyon, kepçe, greyder ve dozerden oluşan 9 adet iş aracından oluşan ekipmanlar yüklendi, yaklaşık 200 zabıta ekibi ve işçiler bindirildi.



Adalıların uykuda olduğu saatlerde İBB’nin çıkarma gemisi iskeleye yanaştı. Hiçbir direnişle karşılaşmayan ekipler gemiden ekipmanlarla inerken, parkı yıktırmamak için direnen Adalar Belediyesi ile bazı ada sakinleri gafil avlandı.





Zabıta ekipleri Çınar Meydanı’na kadar herhangi bir müdahaleyle karşılaşmadan ilerlerken, o saatte işlerine giden ada sakinleri, büyük bir ordu gibi çıkarma yapan İBB ekiplerini mahmur gözlerle şaşkınlık ve hayretle izledi.



Ekipler hiç zaman kaybetmeden Adalar Belediyesi’nin genişlettiği parkı yıkmak için harekete geçti. Küçücük park, dev iş makinelerinin gazabına uğrayarak birkaç dakika içinde yerle bir oldu. Ardından İBB ekipleri, parkı yeniden eski haline getirmek için çalışmalara başladı. Asfaltlar kazındı, taşlar yerlerinden söküldü.



Köşe başlarını tutan zabıta ekipleri, Adalar zabıtasının yıkıma müdahale etmemesi için geniş önlemler aldı.





Çevik Kuvvet kalkan oldu



Öğlen saatlerinde Adalar’da hareketlilik de arttı. Yaklaşık 50 kişilik tam teçhizatlı çevik kuvvet ekibi teknelerle geldi. Ellerinde coplar, gözyaşartıcı spreyler, bellerinde tabancalarla Çevik Kuvvet ekibi, uygun adım marş komutuyla direniş bekledikleri Çınar Meydanı’na doğru koşar adım yürümeye başladı.



İBB zabıta ekiplerinin bu baskınını öğrenen Adalar Belediyesi de, belediye hoparlöründen anonslarda bulunarak halkı sakin olmaya ve herhangi bir taşkınlık yapmamaya davet etti. Baskını öğrendikten sonra Büyükada’nın yanı sıra diğer adalardan gelen adalılar da, Adalar Belediyesi önünde toplanarak olayı protesto etti. Ada halkı, “Adalarda Büyükşehir terörü istemiyoruz”, “Parkımdan çık vapurumu geri ver” yazılı döviz ve pankartlar açtı. Bu arada Çevik Kuvvet ekipleri de, belediye yönünden gelecek herhangi bir müdahaleye karşı kalkanlarıyla setler oluşturdu.





Taraflar ne diyor?



İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, meydanların ve ana arterlerin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olduğunu, park çalışmasının kendilerinden izin alınmadan yapıldığını, bu nedenle yıkım kararı aldıklarını belirtirken, Adalar Belediyesi yetkilileri de, “16.06.1999 tarih ve 11012 sayılı İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı’nda ‘Adalardaki bütün yolların yaya yolu olduğu’ karara bağlanmıştır. Bu karar ile de Adalarda anayol (anaarter) olmadığı açık bir şekilde tespit edilmiş olmaktadır” diyerek, yapılanın hukuk dışı olduğunu savundu.





Büyükşehir: Yetki bizde!



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden dün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “17.12.2009 tarih 2009/8-1 sayılı UKOME kararı ile Çınar Meydanı ve İskele Meydanı meydan niteliği taşıdığından Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğunda-dır. 5216 sayılı Belediye Yasasının 7. Maddesinin g bendinde ”meydan, bulvar, cadde ve anayollar yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak işlerini gerçekleştirmek” görevleri Büyükşehir Belediyelerinin görev ve sorumlulukları olarak belirlenmiştir. Ancak Adalar Belediyesi, görev, yetki ve sorumluluk alanı dışına çıkarak, Çınar Meydanı’nda Büyükşehir Belediyesi’nin onayı ve bilgisi dışında ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kısa bir süre önce yaptığı çevre düzenlemesi çalışmalarını bozarak bazı düzenleme çalışmaları yapmıştır. Bu çalışmaların yetkisiz kamu harcamaları olduğunu kamuoyunun ve basınımızın bilgilerine saygı ile duyururuz.”





‘Zorbalık bizi iyiye teşvik eder’



Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu da, belediye binası önünde toplanan halka bilgi verdi.

Farsakoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin inanılmaz bir ayrımcılık yaptığını savunarak, şöyle dedi:



“Büyükşehir Belediyesi, Adalar halkının cezalandırılması gerektiği düşüncesiyle bir tavır belirlemiştir. Kendilerini seçmeyenleri cezalandırmak, ne insan hakları ne de demokrasiyle bağdaşan bir tavırdır. İki kamu kurumu arasındaki iletişim resmiyetle olur, terörizmle olmaz. Adalar Belediyesi’ni bir yıllık özgelirinin 4.5 katı borçla devraldığımızdan beri Büyükşehir Belediyesi’nden en ufak bir yardım görmedik, tersine varolan gelir ve imkânlarımız da kısıldı. Ama biz onlara inat gece gündüz çalıyoruz ve böyle devam edeceğiz. Onların bu zorbalıkları bizi ancak daha iyi çalışmaya teşvik eder.”



Farsakoğlu, halktan kesinlikle taşkınlık yapmamasını, sessizce evlerine gitmelerini istedi. Başkan’ı dinleyen ada halkı da herhangi bir müdahalede bulunmadan dağıldı.



Halkın ve Adalar Belediyesi’nin müdahalesi olmayınca, kalkanlarıyla set oluşturan çevik kuvvet ekiplerine iş düşmedi. İBB ekipleri de, parkı eski haline getirerek Adalar’dan ayrıldı.