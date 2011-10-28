-İstanbul Belediyesi Erciş'te okul yaptıracak İSTANBUL (A.A) - 28.10.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem felaketinin yaşandığı Erciş'te okul yaptırmak için kampanya başlattı. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Van'ın Erciş ilçesinde okul yaptırmak üzere kampanya başlatıldığı belirtilerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın, ''Van'da kaybettiğimiz öğretmenlerimizin her biri adına bir okul yapalım ve onları isimleriyle yaşatalım. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Van Erciş'e bir okul yaptırmayı ve bir öğretmenimizin adını orada yaşatmayı düşünüyoruz'' şeklindeki ifadesine yer verildi. Açıklamada, Topbaş'ın, iş adamlarına da Erciş'te hayatını kaybeden öğretmenler için birer okul yaptırmaları çağrısında bulunduğu kaydedildi.