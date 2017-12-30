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Spor

İstanbul BBSK - Galatasaray Odeabank: 74-67

İSTANBUL, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta mücadelesinde İstanbul BBSK, kendi sahasında Galatasaray Odeabank'ı 74-67 mağlup etti

30 Aralık 2017 21:53

İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13\'üncü hafta mücadelesinde İstanbul BBSK, kendi sahasında Galatasaray Odeabank\'ı 74-67 mağlup etti.
Cebeci Spor Salonu\'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 19-14 önde kapattı. 2\'nci periyotta Galatasaray Odeabank ilk çeyreğe kıyasla daha iyi bir performans gösterirken, 20-19\'luk çeyrek skoru yakaladı. İlk yarı 38-34 İstanbul BBSK üstünlüğü ile tamamlandı. 3\'üncü periyotta savunmadaki sertliğini artıran Galatasaray Odeabank, 17-10\'luk çeyrek skoruyla final periyoduna 51-48 önde girdi. Maçın son bölümünü iyi oynayan İstanbul BBSK, parkeden 74-67 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte İstanbul BBSK ligdeki 7\'nci galibiyetine uzanırken, Galatasaray Odeabank 8\'inci mağlubiyetini aldı.

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