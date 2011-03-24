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Spor

İSTANBUL BB RAPİD BÜKREŞ'LE YENİŞEMEDİ MANAVGAT (A.A)

24 Mart 2011 20:31

-İSTANBUL BB RAPİD BÜKREŞ'LE YENİŞEMEDİ MANAVGAT (A.A) - 24.03.2011 - Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Antalya'da kampta bulunan Romanya ekibi Rapid Bükreş ile yaptığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. İki takım, Manavgat ilçesindeki Emirhan Side Tesislerinde karşı karşıya geldi. Her iki takımın da etkili ataklar geliştiremediği karşılaşma 0-0 sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımının büyük çoğunluğu yedek oyunculardan oluşurken, iki takım da maçta birçok oyuncusunu denemiş oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Kamil Dizar, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendirmek için 3 günlüğüne Antalya'ya geldiklerini söyledi. Karşılaşmada oyuncuların performansından memnun kaldıklarını belirten Dizar, sakatlıkları süren oyuncuları İstanbul'da bıraktıklarını kaydetti.

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