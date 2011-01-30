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Spor

İSTANBUL BB: 2

30 Ocak 2011 19:15

-İSTANBUL BB: 2 - BEŞİKTAŞ: 1 İSTANBUL (A.A) - 30.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki maçta İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. 50. dakikada Quaresma mutlak bir gol pozisyonunu harcadı. Ani gelişen Beşiktaş atağında Almeida'nın pasıyla ceza sahasına bomboş durumda giren Quaresma'nın kötü vuruşunda top auta gitti. 52. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor mutlak bir golü kaçırdı. Savunmanın arkasında topla buluşan İbrahim Akın kötü bir vuruş yapınca kaleci Cenk meşin yuvarlağa hakim oldu. 66. dakikada, Simao kendisine yapılan faul atışının ardından kullandığı serbest vuruşta, topu doksandan filelere göndererek skoru eşitledi: 1-1 80. dakikada Gökhan Ünal mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.  Ekrem, soldan getirdiği topu altı pasta Gökhan Ünal'ın önüne bıraktı. Bu futbolcu zor olanı yapıp topu direğin yanından auta attı. 84. dakikada Fernandes'in 25 metreden şutunda top üstten auta çıktı. 87. dakikada Beşiktaş kaleci Cenk, iki tane mutlak gol pozisyonu önledi. İlk pozisyonda Holmen'in şutunu çelen Cenk, İskender'in vuruşunda da çok başarılı bir kurtarışla mutlak golleri kurtardı. 90. dakikada ani gelişen İstanbul Büyükşehir Belediyespor atağında İskender, sol çaprazdan mükemmel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1 ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Cem Satman xx İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagiç xxx, Rızvan xx, Serhat xx, Vinicius xxx, Ekrem xx, Mahmut xx, Cihan xx, Holmen xxx, İbrahim Akın xx (Dk. 67 Ali Güzeldal xx), Tevfik xx (Dk. 89 Gökhan Süzen ?), Gökhan Ünal x (Dk. 82 İskender xx) Beşiktaş: Cenk x, Ekrem xx, İbrahim Toraman xx, Sivok xx, İbrahim Üzülmez x, Quaresma x, Guti xx (Dk. 89 Necip ?), Aurelio x, Simao xx (Dk. 87 Ernst x), Nobre xx (Dk. 46 Fernandes x), Almeida x Goller: Dk. 30 Vinicius, Dk. 90 İskender (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 66 Simao (Beşiktaş) Kırmızı Kart: Dk. 45 Aurelio(Beşiktaş) Sarı Kartlar: Dk. 18 Rızvan, Dk. 60 Cihan, Dk. 63 Gökhan Ünal (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), 90 artı 4 Quaresma (Beşiktaş)

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