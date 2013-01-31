İstanbul Barosu yöneticilerine dava!

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal'ın da aralarında bulunduğu 11 baro yöneticisi hakkında "Yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Savcılığın, Kocasakal'ın da aralarında bulunduğu 10 baro yöneticisi hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Kocasakal'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi önümüzdeki günlerde Silivri Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Balyoz davasında açıklama yapmışlardı

Ümit Kocasakal ve diğer baro yöneticileri, 6 Nisan 2012'de Silivri’de görülen Balyoz Davası’nı protesto eden sanık avukatlarına destek vermek üzere duruşma salonuna gelmiş ve salonda heyete hitaben konuşmuştu.

Açıklamayı yapan İstanbul Baro Başkanı Kocasakal mahkemenin adil yargılama hakkının ihlali, silahların eşitliğine aykırı davranışları ve avukatlık mesleğinin onurunu zedeleyen uygulamalardan vazgeçmesini istediklerini söylemişti.

"Bizim hiçbir kuruluşun denetimine ihtiyacımız yok. Yargının denetimi kendi mekanizması içindedir" diyen mahkeme heyeti, Ümit Kocasakal'ın da aralarında bulunduğu 11 avukat hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkemenin suç duyurusu üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı "Yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla 11 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı