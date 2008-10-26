İstanbul Barosu yine 'Önce İlke'nin

İstanbul Barosu'ndaki seçimleri yönetimdeki Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Muharrem Aydın kazandı. Aydın 5 bin 619 oy alırken Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Kemal Aytaç 4 bin 362 oy aldı





Yaklaşık 24 bin üyesiyle dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu'nda başkanlık seçiminin heyecanı vardı. Önceki gün başlayan İstanbul Barosu'nun yıllık Genel Kurulu'nda ilk gün başkan adayları projelerini meslektaşlarına anlattı. Bugün ise baro üyeleri gönüllerindeki yönetim kadrosunu seçmek için sandık başındaydı.



Seçimlerde, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Muammer Aydın, Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Kemal Aytaç, Katılımcı Avukatlar Grubu adayı Mebuse Tekay, Savunma Avukatları Grubu adayı Muhittin Köylüoğlu, Birlik Platformu adayı Uğur Yetimoğlu ve Hukukun Üstünlüğü Platformu adayı Şadi Çarsancaklı'nın başkan seçilmek için yarıştı. Sabah 09.00'da başlayan oy verme işleminin ardından ardından sandıklar saat 17.00'da açıldı.



Yaklaşık 15 bin avukatın oy kullandı. Bu sayı, baro üyelerinin üçte ikilik bir bölümünün oy vermeye geldiğini gösterdi ancak son seçimlerden bu yana üye sayısındaki artış dikkate alındığında, seçime katılım oranında ufak bir düşüş yaşandı. Katılımdaki azalmada Avrasya Maratonu'nun ve şiddetli yağmurun yarattığı ulaşım sorununun da etkisi olduğu belirtildi.



Bazı avukatlar, kurul için şu an inşaat çalışmasının sürdüğü ve tek kapılı girişiyle kalabalık insan sirkülasyonunda sorun yaşanabilen Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nın seçilmesi nedeniyle mevcut yönetimden şikayetçi oldu.



Seçimi Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Muharrem Aydın kazandı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan baro seçimlerinde 16 bin 870 avukat oy kullandı. Seçimlerde; Muharrem Aydın'ın adayı olduğu Önce İlke Grubu 5 bin 619, Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Kemal Aytaç 4 bin 362, Hukukun Üstünlüğü Grubu'nun adayı Şadi Çarsancaklı 3 bin 649, Katılımcı Avukatlar Grubu'nun adayı Mebuse Tekay 2 bin 450, Çağdaş Avukatlar Birliği'nin adayı Uğur Yetimoğlu 559 ve Savunma Avukatları'nın adayı Muhittin Köylüoğlu da 231 oy aldı. Başkanlığı; mevcut yönetimi oluşturan Önce İlke Çağdaş Avukalar Grubu'nun adayı Aydın, kazandı. (RADİKAL)

