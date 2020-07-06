İstanbul Barosu ve Türk Ceza Hukuku Derneği'nden Adil Yargılanma Hakkı konferansı

Çoklu baro' tartışmaları sürerken, İstanbul Barosu ve Türk Ceza Hukuku Derneği 'Adil Yargılanma Hakkı' konulu konferans düzenleyecek. İstanbul, Ankara ve İzmir baro başkanlarının da konuşmacı olacağı konferans 8 Temmuz'da Kanlıca'daki Baro Bahçe'de gerçekleştirilecek.

İstanbul Barosu ve Türk Ceza Hukuku Derneği, ‘Adil Yargılanma Hakkı’ konulu konferans düzenleyecek.

İstanbul Barosu’nun Kanlıca’daki tesisi Baro Bahçe’de 8 Temmuz’da düzenlenecek konferans kapsamında üç oturum yapılacak. Oturumlar şöyle: Adil yargılama hakkına etkisi bakımından çoklu baro sistemi, AİHM kararlarında adil yargılama hakkı, Uygulamada adil yargılama hakkı. Konferansa İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel de katılacak.