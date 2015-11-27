İstanbul Barosu: Dünyanın en büyük barosu olarak 'pes' diyoruz!

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül, sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Tutuklama kararının ardından açıklama yapan İstanbul Barosu, "Özel olarak oluşturulan Mahkemelerle, açıkca yargıya müdahale niteliği taşıyan beyanların yanyana getirilebildiği bir atmosferde, hukuk adına soluk almak ne denli olası ise, Can Dündar ve Erdem Gül'ün casusluğunu ve örgüt üyeliğini anlamak da o denli olasıdır. Dünyanın en büyük Barosu olarak "pes" diyoruz. Pes" ifadelerini kullandı.

Baro'dan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanması kararı, ülkemizde hukukun geldiği son çaresizlik değilse, özgürlükler alanında vardığımız son karanlık evredir. İstanbul Barosu olarak, böyle bir karara tanıklık etmiş olmayı, hukukçu kimliğimizle bağdaştıramadığımızı itiraf ediyoruz.

Bu karar, halkın haber alma özgürlüğüne indirilen bir darbe niteliğindedir. Belki bundan daha da önemlisi, gelecekte haberin oluşturulmasındaki unsurları değiştiren bir korkunun yaratılmasının amaçlanmış olmasıdır. Zira bu karar, basın özgürlüğünün tarih boyunca edindiği kazanımları yok sayan bir belgedir. Bu niteliği ile de basın tarihinde bir leke olacaktır.

Karar, Türk Hukukunun içinde bulunduğumuz zaman dilimindeki açmazının da görüntüsüdür. Özel olarak oluşturulan Mahkemelerle, açıkca yargıya müdahale niteliği taşıyan beyanların yanyana getirilebildiği bir atmosferde, hukuk adına soluk almak ne denli olası ise, Can Dündar ve Erdem Gül'ün casusluğunu ve örgüt üyeliğini anlamak da o denli olasıdır. Dünyanın en büyük Barosu olarak "pes" diyoruz. Pes."