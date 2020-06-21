İstanbul Barosu Başkanı: Metin Feyzioğlu artık bir avukatlık sorunudur

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun ‘Savunma Yürüyüşü’ hakkındaki ifadelerine tepki gösteren İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu, “Feyzioğlu artık bir avukatlık sorunudur” dedi.

Durakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Metin Feyzioğlu’nun bugünkü beyanları, onu bütün açıklığı ile anlamak için yeterlidir: Feyzioğlu artık bir avukatlık sorunudur. Konuştuğumuz yasa teklifinin yazıcısıdır, katibidir, fikir babasıdır. Metin Feyzioğlu beni temsil etmiyor" ifadesini kullandı.

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu “Burası Hafta Sonu” programına konuk olan Feyzioğlu, “Bir kere 80 baro yürümüyor, 30 civarında baro yürüyor. Bu onların demokratik hakkı. Sorun gerçekten bu yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir? Yoksa başka bir şey için midir? Çoklu baro kavramına karşıyız. 80 baromuz da karşı. Bir ilde birden fazla baro kurulmasına izin veren bir düzenlemeyi istemiyoruz. Yargının üçayağından biri olan barolar için yanlış buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına da anlattım” demişti.