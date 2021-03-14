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Çevre

İstanbul barajlarının doluluk oranında son durum

14 Mart 2021 10:57

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 62,23'e yükseldi. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 42,8 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki su seviyesi bugün itibarıyla yüzde 62,93 olarak ölçüldü.

İSKİ'den yapılan açıklama şöyle:

"13 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 782 bin metreküp

14 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %62,23"

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