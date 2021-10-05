İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 8 ay sonra yüzde 50'nin altına düştü

İSKİ verilerine göre, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 8 ay sonra yüzde 49,95'e düştü.

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı 8 ay aradan sonra ilk kez yüzde 50'nin altında ölçüldü. İstanbul'da barajlar 8 Ocak 2021'de son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16’ya kadar indi, 20 Şubat'ta ise yüzde 50,03'e kadar çıktı.

22 Nisan'da yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e ulaşan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 49,95 seviyesine inerek yeniden yüzde 50'nin altına düştü.

Son 10 yılın oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 5 Ekim tarihi baz alındığında yıllara göre şöyleydi:

2011'de yüzde 59,74,

2012'de yüzde 50,95,

2013'te yüzde 49,25,

2014'te yüzde 22,34,

2015'te yüzde 66,49,

2016'da yüzde 44,32,

2017'de yüzde 55,69,

2018'de yüzde 55,05,

2019'da yüzde 47,8,

2020'de yüzde 35,72,

2021'de ise yüzde 49,95.