İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Binanın 7 katlı olduğu belirtilirken, Siyavuşpaşa Mahalle Muhtarı Selami Aykut ise binanın 4 katlı olduğunu söyledi. Aykut, bina sahiplerinin kentsel dönüşümden yararlanmak üzere binayı boşalttıklarını, kendilerinin de bir ay önce binaya 'boş' belgesi verdiklerini ifade etti.

Edinilen bilgilere göre olay Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta bulunan bina büyük bir gürültü ile çöktü. Binanın çöktüğü esnasında sokağın kalabalık olduğu ileri sürüldü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri enkaz çevresinde güvenlik şeridi oluşturdu. Enkazda dinleme yapan ekipler, çevredekilere önce sessiz olunması ve araçların kontak kapatması yönünde anons geçerken, ardından bölgede bulunan herkesin yere çökerek yerinden dahi kıpırdamamasını istedi.

6 saat süren arama çalışmalarının ardından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, enkazın altında kimseye rastlanmadığını söyledi.

Çöken binanın yanındaki binaların yeni olduğu belirtilirken, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, binaların tedbir amacıyla boşaltıldığı bilgisini verirken ilk belirlemelere göre enkaz altında kimsenin olmadığını söyledi. Öte yandan Bahadır, "Şimdilik can kaybı yok" açıklamasında bulundu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açılamada ise, hafif yaralanan bir vatandaşın hastaneye kaldırılarak tedavi edildiği ve taburcu olduğu bilgisi verildi.

Çöken binanın çevresindeki 5 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. O binalarda hasar olup olmadığına dair inceleme yapılacak.

Binanın çökmesi sonucu bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Muhtar: Bina kentsel dönüşümden dolayı boşaltılmıştı; bir ay önce boş kağıdı verdik

Siyavuşpaşa Mahallesi Muhtarı Selami Aykut şunları kaydetti:

"Binamız kentsel dönüşümden dolayı yaklaşık bir ay önce boşaltıldı. Binamızın içerisinde herhangi bir vatandaşımızın olmadığını biliyoruz. Yıkılan bina sokağa doğru yıkıldığından dolayı hafriyatın altında birinin de olmadığını biliyoruz ancak enkaz kaldırılınca emin olacağız. Bir ay önce boş kağıdı bizzat kendimiz gelerek verdik. Hasarı yoktu. 4 katlı 7 dairenin bulunduğu bir binaydı. Bütün ekipler çalışma halinde. Yandaki binanın birinci katına hasar verildi. Yandaki binada yaşayan yoktu. Yıkılan binanın her iki yanındaki binalar da yeni.

Muhtar Aykut, "Kentsel dönüşüm için kat sahipleri boşaltmıştı. Bir çember içine alınmamış mıydı bina?" sorusuna, "Boşaltıldıktan yıkımı yapılacak bina güvenlik önlemi almalıydı" diye yanıt verdi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Bina içinde birkaç hurdacı olduğu bilgisi var

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, CNN Türk canlı yayınında "Bina içinde birkaç hurdacı olduğu bilgisi var" ifadesini kullandı. Başkan Bahadır şunları kaydetti:

"Bu bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verildi. Arkadaşlarımız boşalttı. Yıkılıp yeni bina yapılacaktı. Ama bugün bina bir şekilde yan yatıyor ve yanındaki binaya hasar veriyor. Yan duvarları çöküyor. Bu yeni binada yaralımız, can kaybımız yok. Altına kağıt toplayıcısı girdiğini söyleyenler var.

Diğer binayı da boşalttık. Bu bina bir yıllık bir bina. Diğer bina da yeni ama biz onları da boşalttık. Orada bir sıkıntımız yok. Bizim amacımız enkazın altında birinin olup olmadığına karar vermek. AFAD'dan arkadaşlarımız yok diyorlar şu anlık."

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bahçelievler ilçemiz Siyavuşpaşa Mahallesinde; alınan ilk bilgilere göre bugün saat 14.44’de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır.

Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır.

Gelişmelerden bilgi verilecektir."

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürü: İnşallah enkaz altında kalan yoktur

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner açıklama yaptı. Çöken binanın deprem sonrası ağır hasarlı olarak boşaltılan binalardan birisi olduğunu belirten Hacı Mehmet Güner, “Çok hızlı intikal edeceğiz. Bize de şu anda bilgiler geldi. Deprem sonrası tespitlerimizde ağır hasarlı olarak boşalttığımız binalardan biri olduğu kayıtlarımızda görünüyor. İnşallah enkaz altında kalan olmadığı temennisiyle can kaybının yaşanmaması dileklerimizi buradan belirtiyoruz” diye konuştu.

"Binanın kolon demirleri çalındı" iddiası

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Çökmenin nedeni boşaltılan binadaki kolon demirlerinin satılmak üzere alınması" ifadelerini kullandı.

Bahadır şöyle konuştu:

"AFAD'ın verdiği ilk bilgiye göre içeride kimse yok. Görgü tanıklarından kimisi binaya hurdacı girdi, kimisi çıktı diyor. Görgü tanıklarının ifadesine göre alt kattan demirleri aldılar diyorlar. Ondan dolayı binanın yan yattığı düşünülüyor. Mühürlenmiş bir binaydı. Şeriti var, gerekli tedbirleri var ama onu da satmak için her şeyi göze alıyor insanlar. Yan yatmasının nedeni de o. Çökmüyor, yan yatıyor. Bina çökmüyor, yan yatıyor. Doğru olma ihtimali vardır diye düşünüyorum. Yarın da planlı yıkımı yapılacaktı. Harfiyatı kaldırıp tekrar bakacağız. 91'de ruhsat alınmış. İstanbul'daki depremden sonra boşaltılmış. AFAD burada, Bahçelievler arama kurtarma ekipleri burada, itfaiye burada. 150 kişi burada çalışıyor."

Soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler'de daha önce boşaltılan binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.

İstanbul Valiliği'nden ikinci açıklama

İstanbul Valiliği, çöken binayla ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktarmak için yazılı açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada "Hafif şekilde yaralanan bir vatandaşımız Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Yıkılan binanın yanındaki 5 bina tedbir amacıyla boşaltılmıştır" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün saat 14.44’te Bahçelievler ilçemiz Siyavuşpaşa Mahallesi, Emek Caddesi'nde bulunan 7 katlı Hacı Temur Apartmanı, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çökmüştür. Alınan bilgilere göre; binanın 1991 yılında yapıldığı, 26 Eylül’de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan tetkiklerde riskli olduğu tespit edilmiş, 27 Aralık 2019 tarihinde Bahçelievler Belediyesi tarafından 6306 Sayılı Yasa kapsamında tamamen tahliye edilerek; ilgili kurumlarca elektrik, su ve doğalgaz bağlantıları kesilmiş, binada ikamet eden bulunmadığı anlaşılmıştır. Olay yerine AFAD Arama Kurtarma Birliği ve K9 Köpek Arama Timi, Polis, 112 Acil Sağlık, İtfaiye, İSKİ, İGDAŞ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediye ekipleri sevk edilmiştir.

Çökme esnasında yandaki bir binanın ilk üç katında maddi hasar meydana gelmiş, hafif şekilde yaralanan bir vatandaşımız ise sevk edildiği Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Enkaz altında kalan bir kimse olup olmadığının tespiti konusunda AFAD, itfaiye ve Bahçelievler Arama Kurtarma Birliği ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır. Yıkılan binanın yanındaki 5 bina tedbir amacıyla boşaltılmış, bina sakinlerinin misafir edilmesi için Bahçelievler Belediyemizce gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Bahçelievler ilçemize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Vali Yerlikaya: Enkaz altında kimseye rastlanmadı

Binanın yarın Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılacağı bilgisini paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya çöken bina ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, enkazın altında kimseye rastlanmadığını belirtti.

Yerlikaya, “Narlı Sokağın normal kod seviyesine kadar arama tarama yapıldı. Fakat hamdolsun herhangi bir kimseye rastlanmadı” dedi.

Yerlikaya şöyle konuştu:

"Bu 5 buçuk saatten bu yana iki şey üzerinde durduk. 27 Aralık’ta bu apartman 26 Eylül 5.8 Silivri depremi sonrasında riskli olduğu ve dolayısıyla Bahçelievler Belediyemiz tarafından boşaltılmış. Elektrik, doğalgaz, sular kesilmiş. Binanın boş olduğuyla ilgili bütün tetkikleri yapılmış, tutanağa bağlanmış. Yarın bu bina belediyemiz tarafından yıkılacakmış. Biz bugün kaymakamlık, ilçe nüfus müdürümüze talimat verdi, bu binada boşaltılmadan önce oturanların her birini tek tek aradık, hiçbiri bu binada olmadığını söyledi. Bundan dolayı şükrediyoruz.

Bir vatandaşın enkaz altında bir kişinin kaldığını gördüğünü söylemesi üzerine kurtarma çalışmalarını hassasiyetle yürüttüklerini söyleyen Vali Yerlikaya, şöyle konuştu. “Bunun haricinde bu bina yıkılma esnasında Emek Caddesi’nden Narlı Sokağa doğru inen bir vatandaşımız, enkazın altında bir kişinin kaldığını gördüğünü söyledi. Biz bu iddia doğrudur düşüncesiyle yaklaşık 6 saate yakın zamandan bu yana AFAD, itfaiye, K9 timleri Bahçelievler Belediyemizin arama kurtarma ekipleri büyük bir hassasiyetle çalışma yaptılar. Az önce Narlı Sokağın normal kod seviyesine kadar arama tarama yapıldı. Fakat hamdolsun herhangi bir kimseye rastlanmadı. Az önce hep beraber sessizlik sağladık, son kontroller sağladık, dinleme cihazlarımızla yaptık. Tekrar şükrediyoruz bir yaşam belirtisi bulunmadı."

Çalışmalarda ikinci bir aşamaya geçtiklerini söyleyen Vali Yerlikaya, “Bu vakte yapılanlarla beraber biz ikinci bir aşamaya geçiyoruz. Hiç kimsenin olmadığını düşünüyoruz, buna inanıyoruz, inanmak istiyoruz. Tekrar ihtiyatlı olarak enkazı arama kurtarma AFAD itfaiye gözetiminde buradaki hafriyatı çekecekler. Bahçelievler’imiz mahallemiz bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Duamız bu bina yıkılması inşallah son bulur. Şunu söylemeliyiz, buradan ders çıkartmalıyız. Depremden sonra tespit etmiş olduğumuz ağır hasarlı binaların sayıları fazla değil, bunların içinde bulunan vatandaşlarımız işbirliği yaparak bir an önce boşaltmamız ve yıkmamız gerekiyor" dedi.

Görgü tanıkları anlattı

Çöken binanın bir kısmının üzerine düştüğü yan binada yaşayan Bahtiyar Cengiz isimli kadın hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla binadan çıkarılan üç kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bahtiyar Cengiz tedavi altına alınırken, yaşadığı korku ve panik de yüzüne yansıdı. Yaşadıklarını kâbusu anlatan Bahtiyar Cengiz, “Bina birden üstümüze yıkıldı. Benim de üstüme geldi. Torunum ve kızım yan odadaydılar” dedi.

Çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan Elif Cengiz de yaşadıklarını anlattı. Kızını okula bırakmak için aracına bindikten sonra binanın çöktüğünü belirten Cengiz, “Arabayı geri hareket ettirdim yoksa benim de üzerime düşüyordu. ” dedi.

Cengiz korku dolu anları şu sözlerle anlattı: “Annemlerin binasının önünde aracımı park etmiştim. Kızımı okula bırakmak için araca bindim Tam hareket ettirdim. Binanın yıkıldığını gördüm. Her taraf toz bulutu oldu. Arabayı geri hareket ettirdim yoksa benim de üzerime düşüyordu.

Toz bulutu kalktıktan sonra annemlerin binasının üzerine çöktüğünü gördüm. Bina depremden dolayı boşaltılmıştı. Ama hiçbir şeklide ne belediye ne müteahhit hiçbir önlem alınmadı. Bina yanlamasına annemlerin binasının üstüne çöktü.

Bu sırada da annem mutfakta yemek yapıyor. Yattığı odaya gidiyor sonra. Televizyonu kapatayım derken üzerine yıkılıyor duvar. Durumu iyi.”

İşte binanın çökmeden önceki hali böyleydi: