İstanbul bahara Pergolesi'nin ezgileriyle girecek

7 Nisan Cumartesi günü, saat 20.00’de Beyoğlu, İstiklal Caddesi’ndeki St. Antuan Kilisesi’nde sunulacak olan bahar konserinde Pergolesi’nin Paskalya için yazdığı Stabat Mater baroksever dinleyicisiyle buluşacak.

Nilgün Yüksel’in konzertmeister’liğinde 10 genç ve çalgılarında ustalaşmış müzisyeni Istanbul Baroque Soloists adı altında bir araya getiren projede orkestraya daha önce de birçok yurt içi ve yurt dışı konserde seyircisiyle buluşan European Voices Istanbul korosu eşlik ediyor. Arya ve düetlerde ise Ceren Akyıldız ve Senem Demircioğlu olacaki.

Pergolesi’nin Stabat Mater adlı eserinden solo aryalar, düetler ve korolarından, İklim Tamkan’ın kilise orguyla seslendireceği barok ezgilere, seyirciyi pek çok sürpriz bekliyor olacak.

Proje direktörlüğünü de üstlenen şef Berktay T. Akyıldız yönetiminde, Istanbul Baroque Soloists ve European Voices Istanbul’un 7 Nisan Cumartesi günü, saat 20.00’de Beyoğlu, İstiklal Caddesi’ndeki St. Antuan Kilisesi’nde vereceği konsere giriş ise ücretsiz.

Istanbul Baroque Soloists ve European Voices Istanbul önümüzdeki dönem St. Antuan Kilisesi’nde Türkiye’de ilk defa J. S. BACH’ın en büyük sahne eseri olan BWV 244 eser sayılı MatthäusPassion oratoryosunu oluşturulması planlanan çocuk korosuyla beraber seyirciyle buluşturmayı hedefliyor.

Bunun yanında, Barok dönemin seçkin orkestral ve koral eserlerinden oluşan projelerle ve 2018 Aralık ayında BACH’ın bu sefer BWV 248 eser sayılı Weihnachts-Oratorium Yeniyıl Oratoryosu’yla sizleri daha önce yaşamadığınız bir barok atmosfere davet ediyorlar.

Şef: Berkay T. Akyıldız

Soprano: Ceren Akyıldız

Alto: Senem Demircioğlu

Org: İklim Tamkan