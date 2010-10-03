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Spor

İSTANBUL B. BLD: 0

03 Ekim 2010 19:56

-İSTANBUL B. BLD: 0 - BURSASPOR: 0 (İLK YARI) İSTANBUL (A.A) - 03.10.2010 - Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Bursaspor ilk yarıyı 0-0 berabere tamamladı. 5. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor defansının hatasında topu kapan Turgay'ın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 21. dakikada Turgay'ın ara pasıyla ceza sahası önünde hareketlenen Volkan, defanstan da sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalırken, vuruşunda Hasagiç'in müdahale ettiği meşin yuvarlağı İstanbul Büyükşehir Belediyespor defansı uzaklaştırdı. 36. dakikada Insua'nın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Mustafa Keçeli'nin ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Hasagic'de kaldı. 39. dakikada Gökhan Süzen'in ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren İbrahim Akın'ın sert şutunda top kaleciden dönerken, pozisyonun devamında Gökhan süzen'in ceza sahası önünden vuruşunda ise meşin yuvarlak Bursaspor defansında kaldı. 40. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor ceza sahası içinde oluşan karambolde, Turgay Bahadır'ın rövaşata ile yaptığı vuruş sonrası kaleci Hasagic topu tokatlayarak kornere çeldi. 43. dakikada sağ kanattan çalımlarla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ceza sahasına giren Volkan'ın dar açıya rağmen vuruşunda, top yandan az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Stat: Ali Sami Yen Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu, Ekrem Kan, Muhittin Gürses İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagic, Kus, Serhat, Can, Ekrem, Mahmut, Gökhan Süzen, Holmen, Tevfik, Tum, İbrahim Akın Bursaspor: Ivankov, Mustafa Keçeli, Ömer, İbrahim, Vederson, Volkan, Hüseyin, Bekir, Ozan, Turgay, Insua Sarı Kartlar: Dk. 16 Gökhan Süzen, Dk. 39 Holmen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 16 Hüseyin, Dk. 16 Volkan (Bursaspor)

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