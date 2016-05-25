İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik kesintisi

Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde 26 Mayıs Perşembe gününü 27 Mayıs Cuma gününe bağlayan gece saat 23.00 ile 08.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

BEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş’ta Vişnezade Mahallesi'ne bağlı Acısu, Şair Nedim, Afacan, Hacı Halit, Dolmabahçe sokakları ile Sinanpaşa Mahallesi'ne bağlı, Çelebioğlu, Ihlamurdere, Şehit Asım, Ortabahçe, Şair Veysi, Sinanpaşa Köprüsü, Köyiçi Meydan, Köyiçi Mektep, Yenihamam, Alaybeyi, Köşeli, Mumcubakkal, Leşger sokaklarına elektrik verilmeyecek. 14.00-18.00 Saatleri arasında ise Akat Mahallesi’ne bağlı Necati Cumalı Sokak elektrik alamayacak.

26 Mayıs Perşembe saat 23.50 ile 27 Mayıs Cuma 05.00 saatleri arasında Şişli’ye bağlı Meşrutiyet Mahallesi, Halaskargazi Caddesi, Samanyolu, Matbaacı Osmanbey, Dere, Küçük Bahçe sokaklarında kesinti yapılacak.

Açıklamaya göre 27 Mayıs Cuma günü elektrik alamayacak diğer ilçeler ise şunlar:

Silivri’de 06.00-18.00 saatleri arasında Gümüşyaka Mahallesi’ne bağlı Lütfü Vardar Sokak elektrik alamayacak.

Büyükçekmece’de 08.00-18.00 saatleri arasında Türkoba Mahallesi sınır, Eski Çatalca Yolu, Hürriyet Mahallesi, Atatürk 2, Bahadırhan, Çatalca Yolu, İncirli, Kazım Karabekir, Murattepe, Rıhtım, Tırmık, Zafer 2, Trofo Altı, Arnavuttepe, Cebeci, Ahmediye, Havan 1 Bölgelerine elektrik verilemeyecek.

09.00-12.30 Saatleri arasında ise Hürriyet Mahallesi’ne bağlı Davutpaşa, Dinçer, Dilara, Havadar, Gezegen, Çağlar, Dünya, Dolu, Karaasma, Paşakapı sokakları, Murat Çesme Mahallesi'ne bağlı Gülseren, Yelken 3, Mimar sokakları, Celaliye Mahallesi'ne bağlı Cumhuriyet sokakları ile Kamiloba Mahallesi’ne bağlı Aydınlar 1, Bağlar, Çamlı, Güzelçam, Kamilbey, Öznur 1, Sümbül 1, Yeşilbahar, Yeni Okul sokaklarında kesinti uygulanacak.

13.00-16.00 saatleri arasında ise Murat Çesme Mahallesi’ne bağlı Alanur, Akıncı, Gemici 1, Sultan Murat, Yelken 3, Şahin, Nükte, Pirsultan sokakları ile Türkoba Mahallesi’ne bağlı Sandal Sokak ve Ulus Mahallesi’ne bağlı İstiklal Sokak elektrik alamayacak.

Çatalca’da 08.00-18.00 saatleri arasında Muratbey Merkez Mahallesi ile Bent bölgesinde kesintisi yapılacak.

Şişli’de 08.00-12.00 saatleri arasında Meşrutiyet Mahallesine bağlı, Albay Sadi Alantar, Ebe Kızı Çıkmazı, Ebe Kızı, Elhan, İnan Kıraç, Kevser, Küçük Bahçe, Melek, Yeni İlhan, Suna Kıraç, Yolgeçen Aralığı sokakları ile 19 Mayıs Mahallesi’ne bağlı Miralay Kazımbey sokağa elektrik verilmeyecek.

Beyoğlu’da 08.30-12.00 saatleri arasında Keçeci Piri Mahallesi’ne bağlı Çekirdekçi, Hasköy, Kömürcü Abdi, Aziz, Aziz Çıkmazı, Fıstıkçı, Oduncu, Hasköy Camii, Mahlül, Gazi ve Kitabi sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak. 11.00-13.30 saatleri arasında ise Camiikebir Mahallesi’ne bağlı Donanma, Hasköy Camii bölgeleri ile Keçeci Piri Mahallesi’ne bağlı Aynalı Kavak, Okmeydanı, Hasköy, Harap Çeşme Çıkmazı, Harap Çeşme, Harap Çeşme Aralığı, Oduncu, Musluklu Çeşme, Çekirdekçi, Kömürcü Abdi, Akın, Toygar, Tüney, Çakırgöz, Gazi sokakları elektrik alamayacak.

Esenler’de 09.00-16.00 saatleri arasında Oruçreis Mahallesi’ne bağlı 557. Sokak’ta kesinti yapılacak.

Küçükçekmece’de 09.00-13.00 saatleri arasında Halkalı Merkez Mahallesi’ne bağlı Helvacı, Yonca, Yavaş, Feryat sokakları ile İnönü Mahallesi’ne bağlı Salkım, 1.Üzüm, Fatih, 2.Barış sokaklarına elektrik verilmeyecek. 09.00-18.00 saatleri arasında ise Halkalı Merkez Mahallesi’ne bağlı 1227, 1.Barış, Hoşgörü sokaklarında kesinti yapılacak.

Bahçelievler’de 09.00-14.00 saatleri arasında Kocasinan Merkez Mahallesi’ne bağlı Çiğdem 2, Gül 1, Karadeniz, Nadide, Tomurcuk sokaklarına elektrik verilmeyecek.

Sarıyer’de 10.00-16.00 saatleri arasında PTT Evleri Mahallesi’ne bağlı Bahçeköy sokakta kesintisi yapılacak.