İstanbul Avrupa Yakası'nda 20 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki Beşiktaş ve Sarıyer'in bazı bölgelerinde yarından itibaren (1 Aralık Pazartesi) 20 saat süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "İstinye terfi istasyon girişindeki arıza nedeniyle 1 Aralık Salı günü 10.00 ile 2 Aralık Çarşamba 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle Beşiktaş ve Sarıyer'in bazı bölgelerine su verilemeyecektir" denildi.

Su verilmeyecek bölgeler şöyle: Beşiktaş; Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek Mahalleleri ile Sarıyer; Rumelihisarı, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Emirgan, İstinye ve Yeniköy Mahalleleri.