İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi, Koronavirüs mücadelesini AFP'ye anlattı: Günlük 30-40 bin arası çağrı alıyoruz

Agence France-Presse (AFP), Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelesinde ön cephede çalışan ambulans doktorlarını mercek altına aldı. AFP'ye konuşan İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen, pandemi öncesi günde 20 bin çağrı aldıklarını, bugünlerde günlük çağrıların 30 bin ile 40 bin arasında olduğunu söyledi. Türkmen, günlük çağrı sayısında düşüş olduğunu söyledi.

AFP'ye konuşan Dr. Türkmen, Türkiye'de Koronavirüs sürecinde ambulansların çalışma şekillerini anlattı. "Covid-19'un ön cephesindeyiz" diyen Türkmen, Koronavirüs öncesi günde 20 bin ambulans çağrısı aldıklarını, salgın döneminde ise hepsi Covid-19 bağlantılı olmamakla beraber bu sayının en yüksek 40 bin, genelde 30 ile 35 bin arasında değiştiğini söyledi.

Türkmen, Koronavirüs şüpheli ve ambulans gerektiren bir durum olduğunda çağrıyı alan görevlilerin bir doktor aracılığıyla hastaya daha fazla soru sorduklarını, ambulans yola çıktığında ekiplerin tek kullanımlık kişisel koruyucu ekipmanlarla bölgeye gittiğini anlattı.

Türkmen, günlük ambulans çağrılarında düşüş eğilimi olduğunu söyledi ve ikinci dalga ihtimaline karşı sağlık çalışanlarının hazırlıklı olduğunu belirtti.

AFP, Türkiye'nin Koronavirüs salgınıyla mücadele eden ambulans doktorlarını haberleştirirken İstanbul Bağcılar'da ambulans çağıran bir hastaya da yer verdi. 50 yaşındaki şeker ve tansiyon hastası olan ve Covid-19 teşhisi konulan bir kadının evde tedavi olduğu, durumu ağırlaşınca ile ambulans çağırdığı belirtildi.

Bağcılar'da ambulans çağıran Covid-19 hastası kadına giden ekiplerin ambulansı dezenfekte ettiği ve tek kullanımlık koruyucu ekipmanlarını giydiği aktarıldı.