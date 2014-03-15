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Yaşam

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda silahlı kavga

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda iki kişi arasındaki alacak verecek meselesi silahlı kavgaya dönüştü

15 Mart 2014 22:29

Atatürk Havalimanı'nda iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başladığı iddia edilen tartışmada bir kişi silahını çıkararak iki el ateş etti.

Olay akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında silahını çeken kişi havaya 2 el ateş etti. Silah sesini duyan polisler, havaya ateş eden kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin tartıştığı kişinin ise olay yerinden kaçtığı bildirildi. Polis noktasına alınan şüpheli burada bir süre bekletildikten sonra polis aracına bindirilirken, "neden ateş ettiniz?" sorusuna “Hüseyin seni vuracağım, seni öldüreceğim" şeklinde karşılık verdi. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. 

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