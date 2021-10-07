İstanbul Asansörlü Evden Eve Nakliye Hizmeti

Akasya Nakliyat firması bünyesinde hem İstanbul içi hem de şehirlerarası taşımacılık alanında sigortalı olarak hizmet alımı yapabilirsiniz.

Evden eve nakliyat alanında hizmet sağlayan farklı birçok firma bulunuyor. Ancak bu firmalardan çok azı sizlerin ihtiyacı olan güvenli ve kaliteli hizmet standartlarını sağlayabiliyor. Akasya Nakliyat firması sigortalı taşımacılık hizmeti ile tüm eşyalarınızı güvence altına alıyor. Böylelikle beklenmedik birçok kazaya açık olan taşımacılık sektöründe tüm eşyalarınız sigorta ile korunuyor. Ve yaşanabilecek hasar durumlarında maddi olarak bir kayıp yaşamanızın önüne geçiliyor.

Akasya Nakliyat bünyesinde hem İstanbul içi hem de şehirlerarası evden eve nakliyat kapsamında verilen bu hizmet süresince tüm eşyalarınız sigorta ile koruma altına alınıyor. Eşyaların ambalajlanması nve paketlenmesi aşamasında, paketli ve ambalajlı eşyaların araçlara taşınması esnasında ve yolculuk süresince yaşanabilecek tüm beklenmedik kazalara karşı sigortalı bir hizmet alımı yapabilirsiniz.

İstanbul asansörlü taşımacılık hizmeti

Akasya Asansörlü Nakliyat evden eve nakliyat alanında çalışan profesyonel firmalardan birisidir. Sahip olduğu kurumsal ve köklü yapı sayesinde tüm taşınma sürecinizin kusursuz bir şekilde geçmesini hedeflemektedir. Bu nedenle hem işinde deneyimli ve özenli bir ekip ile hizmet sunmaktadır, hem de son teknoloji ile çalışan taşımacılık ekipmanları kullanmaktadır. Özellikle İstanbul gibi metropoller için en gerekli olan asansörlü taşımacılık sistemleri Akasya Nakliyat bünyesinde sağlanmaktadır.

Akasya Taşımacılık asansörlü nakliyat sayesinde taşınmanız çok kısa bir sürede tamamlanmaktadır. Aynı zamanda daha güvenli bir taşınma imkanı sunulmaktadır. Yaşam alanlarınız kaçıncı katta olursa olsun, çok katlı yapılar da dahi, kurulan asansörlü sistemler sayesinde eşyalarınız kolaylıkla indirilip çıkarılmaktadır.

Eğer dar bir sokakta yaşıyorsanız ve trafiğin yoğun olduğu ve park sorununun olduğu bu sokaktan taşınıyorsanız, Akasya Nakliyat asansörlü taşınma sistemleri ile etrafa uzun süre rahatsızlık vermeden hızlı bir şekilde eşyalarınızı taşıtabilirsiniz. Ya da dar merdivenleri olan bir apartmandan taşınıyorsanız, eşyalarınızın bu dar alanlara vurması ve hasar alması ihtimaline karşın, kurulan asansörler yardımı ile tüm eşyalarınızı en güvenli şekilde araçlara taşıtabilirsiniz. Böylelikle eşya miktarınız ne kadar olursa olsun, kaçını katta yaşıyor ya da kaçıncı kata taşınacak olursanız olun, en hızlı ve güvenli bir nakliyat için Akasya Nakliyat asansörlü sistemleri tercih edebilirsiniz.

İstanbul evden eve nakliyat

İstanbul evden eve nakliyat alanında çalışan Akasya Nakliyat bünyesinde hem kaliteli hem de uygun fiyatlı bir hizmet alımı yapabilirsiniz. Akasya Nakliyat bünyesinde sunulan evden eve nakliyat hizmeti A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaya yönelik olarak sunuluyor.

Akasya Nakliyat firmasından hizmet alımı yaptığınızda belirtmiş olduğunuz adreslere bu alanda deneyimli bir ekip yönlendiriliyor. Ev veya ofis eşyalarınızın miktarına göre, en uygun ölçüdeki nakliyat araçlarından birisi ile birlikte adreslerinize ulaşan nakliyat ekibi sizlerin eksiksiz ve en hızlı şekilde taşınabilmeniz için çalışıyor.

Gelen nakliyat ekipleri öncelikli olarak tüm ev eşyalarınızı taşınmaya uygun bir hale getiriyor. Hasar almadan en güvenli ve kolay şekilde taşınabilmeleri için öncelikli olarak büyük parçalı olan mobilya vb. eşyalar demonte ediliyor. Yine elektrikli eşyalarınız ve aydınlatma ürünleriniz elektrik konusunda deneyimli ekip çalışanları tarafından yerlerinden çıkarılıyor. Tüm eşyalar mukavemeti yüksek ve ambalajlama ürünleri ile paketleniyor. Ve her biri asansörlü sistemler sayesinde nakliyat araçlarına yükleniyor. Güvenli bir yolculuğun ardından yeni adreslerine ulaşan tüm eşyalarınız ilgili kata çıkarılıyor. Ve tekrar monte edilerek ve elektrikli eşyalar istediğiniz yerlere takılarak sizlere kusursuz bir şekilde teslim ediliyor.

Akasya Asansörlü Nakliyat

Web: https://www.akasyanakliyat.com.tr

E-Mail: info@akasyanakliyat.com.tr

Çağrı Merkezi: 444 94 93