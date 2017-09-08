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Yaşam

İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikada yangın

İtfaiyenin müdahalesi sırasında çatıdan düşerek yaralanan 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

08 Eylül 2017 01:17

Arnavutköy'de iki katlı boya fabrikasında çıkan ve yakındaki binalara da sıçrayan yangın büyük çapta hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Bolluca Mahallesi Mavigöl Caddesi üzerinde bulunan iki katlı boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında, alevler binanın tamamını sardı. Yangın, yakındaki kağıt ve şarap fabrikalarına da sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy ve çevre ilçelerden olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Müdahale sırasında, yanıcı maddeler bulunan fabrikada zaman zaman patlamalar oldu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın sonucu fabrikalarda büyük çapta hasar oluştu.

Çatıdan düşen itfaiye erleri yaralandı

Bu arada, yangına müdahale eden iki itfaiye eri, çatıdan düştü.

Yaralanan itfaiye erleri Erkan Kılıç ve Resul Şen, arkadaşlarınca dışarı çıkarılarak ambulansa taşındı.

Kılıç ve Şen, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arkadaşlarını çıkarmak için girdikleri binada dumandan etkilenen 3 itfaiye erine ise ambulansta müdahale edildi.

Öte yandan, yangına 11 itfaiye grubundan 30 personel, 70 araç ile müdahale edildiği belirtildi.

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