İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün akademik dergisi ‘YILLIK’ın üçüncü sayısı çıktı

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Kentin geçmişini, bugününü ve geleceğini kayıt altına almak ve tartışmaya açmak üzere çok yönlü çalışmalara ev sahipliği yapan Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, akademik dergisi YILLIK’ın üçüncü sayısını yayımladı.

Kent tarihinin gölgede kalmış konularına ve aktörlerine sayfalarını açan YILLIK'ın yeni sayısı, kısa süre önce kaybettiğimiz Prof. Doğan Kuban ile Dr. Yavuz Sezer’e adandı.

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 3, İstanbul’un farklı dönemleri üzerine çeşitli perspektif ve metotlarla yazılmış Araştırma Makaleleri ile başlıyor. Bu bölümdeki yazılar, şehrin sosyal ve fiziki yapısının nasıl değiştiğini, iktisadi ve kültürel ortamını anlatıyor.

Ezgi Dikici’nin Erken Kariyer Makale Ödülü’ne değer görülen yazısı, erken modern İstanbul’da saray hadımlarına ait gayrimenkulleri inceliyor. Farklı köken ve kariyer geçmişlerini temsil eden dört ağanın mülklerini haritalandıran araştırma, saray mensuplarının kentle nasıl ilişkilendikleri hakkında yeni bir perspektif getiriyor. Gavin Moulton’ın makalesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk camisini tasarlayan Vasfi Egeli’nin, Osmanlı mimari mirasını nasıl yeniden tahayyül edip sahiplendiğini Şişli Camisi örneği üzerinden mercek altına alıyor. Semra Horuz, 19. yüzyıl sonunda Avrupa seyahatine çıkan Osmanlı entelektüellerinin gittikleri şehirlere nasıl İstanbul’u hayal ederek baktıklarını ve Osmanlı başkenti hakkındaki amaçlarını bu şehirlere nasıl yansıttıklarını gösteriyor. İstanbul’un suyla birleşen kentsel çeperinin maddi tarihini inceleyen Gökçen Erkılıç, liman coğrafyasının ve kıyı şeridinin eleştirel bir tasvirini yapıyor. II. Abdülhamid döneminin ünlü matbaacılarından Karabet Keşişyan’ın çalışmalarını inceleyenMuhammed Tatlısu ise, bu ismin 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı Osmanlı matbuatındaki kilit rolüne mercek tutuyor.

‘Araştırma Makaleleri’, ‘Cabinet’, ‘Meclis’, ‘In Memoriam’, ‘İncelemeler ve İstanbul Kaynakçası’ olmak üzere beş bölümden oluşan derginin Yayın Kurulu’nda M. Baha Tanman, K. Mehmet Kentel, Emir Alışık, Brigitte Pitarakis ve Gülru Tanman yer alıyor.

YILLIK 3’te yer alan yazıların tamamına DergiPark platformundan erişilebilir. İngilizce ve Türkçe yazıların yer aldığı derginin basılı versiyonunu İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Pera Müzesi ve diğer kitapçılardan satın alabilir, sipariş vermek için ilgili adrese e-mail gönderebilirsiniz.

KÜNYE

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 3 (2021)

Editörler: M. Baha Tanman, K. Mehmet Kentel, Emir Alışık, Brigitte Pitarakis, Gülrû Tanman

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları 47

Süreli Yayınlar 10

İstanbul, Aralık 2021

Türkçe/İngilizce

ISSN: 2687-5012

Etiket fiyatı: 200 TL (KDV dâhil)