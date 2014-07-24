İstanbul-Ankara yarın hızlı trenle 3 buçuk saate iniyor

Yüksek Hızlı Tren’in (YHT) İstanbul-Ankara seferleri yarın başlıyor. Yapılan son test sürüşünde Pendik’ten Ankara garına 3 saat 42 dakikada ulaşıldı.

Ankara-İstanbul arasını ilk etapta 3.5 saat, yatırımların tamamen bitmesi ile de 3 saatte alması hedeflenen Yüksek Hızlı Tren’de (YHT) test sürüşlerinde 3 saat 42 dakikalık süreye ulaşıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın yapılacak törenle normal seferlerine başlayacak olan Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda geri sayım başladı.

Bu arada Yüksek Hızlı Trenler, normal tarifeli sefer yapar gibi, her gün test sürüşü gerçekleştiriyor. Son test sürüşü dün İzmit ile Pendik arasında yapıldı. İzmit’ten hareket eden Yüksek Hızlı Tren, bu hatta 110 kilometre hızla seyretti ve 43 dakikada Pendik’e ulaştı.

Yüksek Hızlı Trenler, yerleşimin yoğun veya eğimin olduğu bazı bölgelerde 110 kilometre hızla seyredecek, diğer bölgelerde 250 kilometre hıza çıkacak. İstasyonlar arasındaki seyir süreleri de belirlendi. Buna göre Pendik’ten kalkacak YHT 43 dakikada İzmit’e, 1 saat 10 dakikada Sakarya Arifiye’ye, 2 saat 22 dakikada Eskişehir’e, 3 saat 42 dakikada da Ankara’ya ulaşmış olacak.

Çalışanlar bekliyor

Kocaeli Valisi Ercan Topaca, YHT’nin Cuma günü hizmete girmesiyle, bunun vatandaşların gidecekleri yerlere önemli bir alternatif olacağını belirtti. Özellikle İstanbul ile Kocaeli ve Sakarya’ya sürekli gidip gelen çalışanlar ile öğrencilerin merakla beklediği banliyö trenleriyle ilgili Ercan Topaca şu bilgileri verdi:

“Öncelik milli bir proje olan hızlı trenin bitirilip hizmete alınmasıdır. Türkiye genelinde Ankara’dan Eskişehir ve İstanbul arasındaki tüm vatandaşlarımıza hizmet edecek bir hat. Banliyö hattının çalışmaları devam ediyor. Eğitim-öğretim döneminin başlagıcına kadar önemli bir aksama olmadığı takdirde hizmete girecek. İstanbul ve Kocaeli arasında gerek hızlı tren ve gerekse banliyö hattını kullanmak üzere ulaşımlarını sağlayacaklardır. Banliyö hattının henüz açılmıyor olması çok büyük bir kayıp değil. Hızlı tren de İstanbul istikametine kendi sefer zamanlarına bağlı olarak sabah ve akşam seferleri hariç İzmit istasyonunda duracak. Vatandaşlarımız İstanbul istikametine sabah ilk tren hariç gidiş geliş yapma imkânına sahip olacak.”

Kablo hırsızları gibi yayalar da zarar verdi

Daha önce kablo hırsızlıkları ve diğer bazı sorunlar nedeniyle açılışı birçok kez ertelenen Yüksek Hızlı Tren hattında, bu kez bazı kişilerin emniyet için hat boyunca yer alan tel örgüleri kesip kaçak geçişler açtığı da ortaya çıktı. Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, hattın Kocaeli geçişindeki hat boyunca hattın yaya ve araç geçişlerine kapatıldığı halde bunların kesilerek ve zarar verilerek kaçak geçişler oluşturulduğu tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Gebze, Hereke, Körfez, İzmit ve Köseköy demiryolu hat güzergâhında ihatalarla yaya ve vasıta geçişlerine kapatıldığı halde vatandaşlar tarafından ihatalara zarar verilerek, kaçak geçişlerin yapıldığı tespit edilmiş olup, söz konusu alanda zarar gören ihatalar günlük tamir edilse de zararın önüne geçilememektedir” denildi. Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın 25 Temmuz Cuma günü demiryolu trafiğine açılacağı da hatırlatılan açıklamada, trenler de hızlı geçiş yapacağından can ve mal kaybı yaşanmaması için vatandaşların çok dikkatli olmaları istendi.

YHT yatırımlarının tamamlanmasıyla İstanbul-Ankara arası 3 saate inecek.