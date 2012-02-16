İstanbul, Ankara ve Doğu illeri için kar yağışı uyarısı!

T24 - Meteoroloji, Doğu illeri, Ankara ve İstanbul için kar uyarısı yaptı, vatandaşları buzlanma ve don olayına karşı uyardı. Sıcaklıklar yarından itibaren yurt genelinde 4-6 derece azalacak.

İstanbul’da dün gece başlayan karla karışık yağmurun, sabah saatlerinde de etkisini artırarak özellikle Anadolu yakasında kuvvetli olmak üzere kar yağışına dönüşmesi tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 4-6 derece düşecek

Türkiye, yarın Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklığı tüm yurtta 4-6 derece azalacak.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de iç ve doğu bölgeleri üzerinde bulunan yağışlı hava kütlesi etkisini sürdürüyor. Tahminlere göre, bu yağışlı hava kütlesi, yarın doğu bölgelerinde etkili olduktan sonra yurdu terk edecek.

Ancak yurt yarın öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. 17 Şubat Cuma günü ise Trakya ile Doğu Anadolu'nun doğusu dışında tüm yurt yağışlı geçecek. Yağışlar, Akdeniz kıyılarında yağmur, sağanak yağış alan diğer tüm yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Yağışlar özellikle Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli kar yağışı şeklinde gerçekleşecek.

Pazar günü yurdu terk edecek

18 Şubat Cumartesi günü yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürecek olan soğuk ve yağışlı hava kütlesi, 19 Şubat Pazar günü doğu bölgelerde etkili olduktan sonra ülkeyi terk edecek.