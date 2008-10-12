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Yaşam

İstanbul-Ankara treni kayaya çarptı

İstanbul-Ankara seferini yapan Cumhuriyet Ekspresi, Bilecik’te duble yol çalışması sırasında demir yoluna düşen kayaya çarptı.

12 Ekim 2008 03:00

İstanbul-Ankara seferini yapan Cumhuriyet Ekspresi, Bilecik’te duble yol çalışması sırasında demir yoluna düşen kayaya çarptı.

İstanbul-Ankara seferini yapan 11030 sefer sayılı Cumhuriyet Ekspresi, Osmaneli ilçesine 10 kilometre mesafedeki Selçik köyü yakınlarından geçecek tren hattının paralelindeki Bozüyük-Mekece-İstanbul yolu çalışmaları sırasında yamaçtan kopup demir yoluna düşen kayaya çarptı.

Demir yolunda 55 metre kayayı sürükleyen Cumhuriyet Ekspresi’nin lokomotifi zarar gördü, bazı tekerlekleri raydan çıktı.

Ön kısmı zarar gören ve bazı tekerlekleri raydan çıkan trenin lokomotifi 1 saatlik çalışmanın ardından yeniden raylara yerleştirildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat rötar yapan ve 291 yolcusu bulunan Cumhuriyet Ekspresi, seferine devam etti.

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