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İstanbul-Ankara arası 90 dakika olacak

Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan Ankara-İstanbul arasındaki yeni bir yüksek hızlı tren hattı yapılacağını bu sayede seferin 90 dakikaya ineceğini söyledi

10 Ocak 2015 21:23

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanı Lütfi Elvan, Ankara - İstanbul arasını 90 dakikaya düşürecek yeni bir hızlı tren projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Ankara - İstanbul arası sefer yapan hızlı tren Eskişehir üzerinden Pendik'e ulaşıyor. Bu mesafeyi de şu anda 3.5 saat ile 3 saat 45 dakika arasında kat edilebiliyor. Bakan Elvan yapılacak yeni hatla zamanın yarıdan da fazla bir oranda kısalacağını açıkladı. 

 

Yeni hattın güzergâhı 
 

CNN Türk televizyonuna katılan Lütfi Elvan, yeni yapılacak hattın doğrudan İstanbul'dan Ankara'ya uzanacağını aktardı. Bakan yeni hattın Sincan Köseköy arasından geçeceğini söyledi. Köseköy'de inşa edilecek Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile bağlantılı olacağını fizibilite çalışmalarının da tamamlandığını belirtti. Projenin yap işlet devret modeli ile inşa edilebilmesi için özel firmalarla da projeyi paylaştıklarını anlattı. 
 

Hızı daha yüksek olacak 
 

Lütfi Elvan yeni hattaki yüksek hızlı trenin 350 kilometre sürat yapacağını, Ankara - İstanbul arasını 1 saat 15 dakika ile 1 buçuk saat arasında kat edeceğini belirti. 


Ankara İstanbul arası uçak olmayacak 
 

Lütfi Elvan proje hayata geçtiğinde Ankara - İstanbul arasında artık uçak seferlerine gerek kalmayacağını belirtti. Elvan uçak için indi bindisiyle ortalama 2,5 saat zaman kaybedildiğini yeni hatla bundan tasarruf edileceğinin altını çizdi. 

 
Otobüsler de bitecek 
 

Lütfi Elvan proje hayata geçtiğinde Ankara - İstanbul arasında seyahat edeceklerin otobüs yada kendi araçlarını tercih etmeyeceğini söyledi.

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