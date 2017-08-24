T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda silahlı saldırı

Saldırıda 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı

24 Ağustos 2017 15:13

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen bir duruşma çıkışında, taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir dava sırasında taraflar arasında adliye koridorunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik güçleri tarafları adliye sarayının bahçesine çıkardı. Tarafların burada da gerginlik çıkarması üzerine polis ekiplerince taraflar adliye sarayının dışına çıkarıldı.

Adliye sarayının dışında bulunan bir kafenin önünde duran gruba, bir araçtan rastgele ateş açıldı. Olay sırasında kafenin önünde bulunan 2 kişi açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralılardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu arada ateş açtıktan sonra otomobille kaçan kişiler kaza yaparak olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği düşünülen kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

 

ETİKETLER

İstanbul Adalet SarayıAnadolu Adliyesisilahlı saldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24