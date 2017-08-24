İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda silahlı saldırı

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen bir duruşma çıkışında, taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir dava sırasında taraflar arasında adliye koridorunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik güçleri tarafları adliye sarayının bahçesine çıkardı. Tarafların burada da gerginlik çıkarması üzerine polis ekiplerince taraflar adliye sarayının dışına çıkarıldı.



Adliye sarayının dışında bulunan bir kafenin önünde duran gruba, bir araçtan rastgele ateş açıldı. Olay sırasında kafenin önünde bulunan 2 kişi açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralılardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu arada ateş açtıktan sonra otomobille kaçan kişiler kaza yaparak olay yerinden uzaklaştı.



Polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği düşünülen kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.