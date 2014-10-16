İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda 810 eksik ve kusur tespit edildi

Dünyanın en büyük adliyesi olan Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nın inşaatının yapımında kusurlu ve noksan imalatlara göz yumdukları iddiasıyla 7 kişi hakkında açılan davada bilirkişi yüzlerce eksik iş tespit etti.

Eksik işleri tamamlanmış göstererek, geçici kabul işlemini sağladığı öne sürülen 7 kişi hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, 4 kişilik bilirkişi heyeti tarafından adliyenin 239 bölgesinde yapılan incelemelerle ilgili hazırlanan rapor mahkemeye ulaştı. Bilirkişi raporunda, daha önce tespit edilen 810 kalem eksik ve kusurlu işten birçoğunun tamamlanmadığı belirtildi.

Aziz Özen’in Hürriyet’teki haberine göre, 39 sayfadan oluşan bilirkişi raporunda, 810 kalemden ‘geçici kabul’ sonrası yapılan işlemlerin listesi hazırlandı. Yaklaşık 3 yıldır faaliyette olan adliyede eksikliklerin tamamlanamadığı belirtilen bilirkişi raporunda, adliyenin peyzaj ve mimari yönünden eksik ve kusurlu olan 280 kaleminden 198’inin yapılıp 82’sinin yapılmadığı, mekanik yönünden eksik olan 202 kaleminden 108’inin yapılıp 94’ünün yapılmadığı, elektrik tesisatı yönünden eksik olan 328 kalemden ise 271’inin yapılıp 57’sinin yapılmadığının tespit edildiği belirtildi. X-Ray, metal kapı ve el detektörü yönünden 8 kalemin eksik olduğu ifade edilen raporda, yangın sistemlerinin çalışmadığı için yangın algılama sistemi ile entegrasyonunun yapılamadığı ifade edildi.

Eksiklikleri adliye tamamlıyor

Sanık yüklenici firmanın, adliyenin yapım işlerini bir noktaya kadar bitirdiği, geçici kabul sonrası adliyeye taşınmanın gerçekleşmesi sonucu elindeki malzemeleri adliyenin teknik servisine teslim ederek sahayı terk ettiği anlatılan raporda, geri kalan eksiklerin adliyenin teknik ekiplerince ve dışardan satın alınan hizmetler ile tamamlandığının anlaşıldığı kaydedildi.

Öte yandan, 7 kişi hakkında, “Edimin ifasına fesat karıştırma” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya 3 sanık daha eklendi. Mahkemenin ihbarı üzerine, aynı suçlamayla, yüklenici firma olan Şira Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi’nin ortağı Fatih Gürpınar ve Hanifi Kaya ile yüklenici firma hissedarlığını ve müdürlüğünü yapan Şakir Bakır hakkında da dava açıldı.

7 yıla kadar hapisleri isteniyor

Anadolu Adalet Sarayı Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Yapı Denetim Heyeti’nde görevli Mehmet Emin Birpınar, Eray Angı, Emrah Tolu, Reşat Hamutçu ve Haluk Kemal Can’ın, görevlerinin gerektirdiği dikkati ve özeni göstermeyip, 810 kalem noksan ve kusurlu işlerin giderildiğine dair tutanak düzenlemek ve bu tutanağı Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderip adliyenin inşaatının geçici kabul işlemlerini sağlayarak, yüklenici firmanın çok sayıda eksiğine rağmen hak edişlerinin ödenmesini sağladıkları öne sürüldü.

İddianamede, şüpheli mimar Burhanettin Haldun Erdoğan’ın, tespit edilen mimari eksikliklerini kontrol etmeyip, görevi ve yükümlülükleri yönünden gerekli dikkat ve özeni göstermediği, Şira Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi’nin yetkilisi Muharrem İlkar’ın da, noksan ve kusurlu imalatlar yaparak sözleşme ile yüklendiği işi, sözleşmeye aykırı şekilde noksan ve kusurlu teslim edip haksız bir şekilde hak ediş bedelleri aldığı belirtildi ve 7 kişi hakkında, “Edimin ifasına fesat karıştırma” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.