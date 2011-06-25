-İSTANBUL AKVARYUM AÇILDI İSTANBUL (A.A) - 25.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bizim Türkiye ve İstanbul ile ilgili çok büyük hayallerimiz var. Bizim kökü geçmişte olan, dalları da geleceğe uzanan, odağında insanın bulunduğu bir medeniyet tasavvurumuz var'' dedi. Erdoğan, Florya'daki İstanbul Akvaryum'un açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul'u dünya turizminde ilk 10'a, Avrupa'da da ilk 5'e ulaştırma hedefleri doğrultusunda bugün önemli bir adım daha attıklarını dile getirdi. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yüklenici firmayla beraber 168 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği İstanbul Akvaryum'un, kenti marka şehir haline dönüştürme hedefine ciddi katkı sağlayacak bir hizmet olduğunu söyledi. Akvaryumun içindeki 15 bin deniz ve kara canlısı ile fevkalade nadide bir eser olduğunu anlatan Erdoğan, bunun yanında gerek teknolojisi, gerekse de diğer özellikleriyle kendi alanında ilk olma özelliği taşıdığını kaydetti. Erdoğan, ''Dünyanın en büyük tematik akvaryumu olan bu tesiste, Karadeniz'den Pasifik'e kadar 16 bölgeyi temsil eden gezi alanları ve bir yağmur ormanı bulunuyor. Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara, Çanakkale Boğazı, Akdeniz gibi bize ait bölgelerin yanı sıra dünya deniz mirasını temsil eden alanlar da burada yer alıyor'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, İstanbul Akvaryum'u yılda 2,5 milyon ziyaretçinin gezmesinin hedeflendiğini vurguladı. Kendisinin hep, bugün Türkiye'ye gelen toplam turist sayısının, sadece İstanbul'un ziyaretçisi olması gerektiğini söylediğini anımsatan Erdoğan, ''İstanbul, alması gereken turisti almış değil. Türkiye genelinde 28 milyona ulaştık ama istiyorum ki 28 milyon turist sadece İstanbul'un turisti olsun. Bunu yapar mıyız? Yaparız'' şeklinde konuştu. -İSTANBUL'DA ÇEKİM ALANLARI- Erdoğan, İstanbul'un turizm altyapısını bu hedef doğrultusunda süratle ikmal etmenin çabası içinde olduklarına dikkati çekerek, bunun için çekim alanları oluşturacaklarını, bir yandan ulaşım ve konaklama hizmetlerindeki eksikleri süratle giderirken, diğer yandan da turistlerin ilgisini çekecek yeni eserler üretmek için çalıştıklarını dile getirdi. Erdoğan, işletici firmanın 30 yıllık süreci üstlendiğine, bu süreçte bakımı ve işletmesiyle çok büyük performans ortaya koyması gerektiğine işaret etti. Başbakan Erdoğan, İstanbul Akvaryum'u gezecek misafirlere de bu güzelliklerin tadını çıkarmalarını tavsiye ettiğini belirterek, özellikle ilköğretimden orta öğretime öğrencilerin burayı gezmelerinin çok büyük önem arz edeceğini söyledi.