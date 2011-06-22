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Yaşam

İSTANBUL AKVARYUM 25 HAZİRAN'DA AÇILACAK İSTANBUL (A.A)

22 Haziran 2011 19:39

-İSTANBUL AKVARYUM 25 HAZİRAN'DA AÇILACAK İSTANBUL (A.A) - 22.06.2011 - Dünyanın en büyük tematik akvaryumu özelliğini taşıyan İstanbul Akvaryum Kompleksi, 25 Haziran'da açılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Florya'da yaklaşık 100 dönüm arazide yer alan kompleks, belediye tarafından projelendirildi. Hacmi ve barındırdığı canlı çeşidiyle gezi güzergahlarındaki aktiviteleriyle dünya çapındaki tüm akvaryumlar içerisinde önemli bir konuma sahip olan komplekste, gezi güzergahı Karadeniz'den, Pasifik'e uzanan toplam 16 bölge ve bir yağmur ormanından oluşuyor.  İki kattan oluşan toplam 22 bin metrekarelik akvaryumda, alanların temalandırılmasında o alanın kültürel, coğrafi, tarihsel ve mimari özellikleri, buna uygun dekoratif unsurlar, interaktif oyunlar, filmler ve alan hakkında detaylı bilgilerin verildiği görsel grafikler de yer alıyor.      Her biri 6 bin 800 metreküp su hacmine sahip 64 tankın bulunduğu akvaryumdaki bin 500 çeşit toplam 15 bin deniz ve kara canlısı, doğal ortamlarına en yakın koşullarda yaşamlarını sürdürecek. Kompleksin yaklaşık 268 milyon TL'lik toplam maliyetinin 138 milyon TL'sini İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geri kalanı yüklenici firma karşıladı. Kompleksin açılışına, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

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